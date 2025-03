Hrvatska se nalazi usred temperaturne anomalije. Meteorolog: Evo što nas čeka

Prostrana anticiklona s iznadprosječnom toplim zrakom postupno će slabjeti, no i dalje posvuda utjecati na vrijeme gotovo do samog kraja tjedna. U isto vrijeme prema nama će se sa zapada premještati atmosferski poremećaj s vrlo vlažnim i razmjerno toplim zrakom s kojim će započeti novi kišni tjedan, prognozira meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić. Neuobičajeno za ovo doba godine, Hrvatska se nalazi usred temperaturne anomalije zbog koje je ujutro potreban kaput, popodne su dovoljni kratki rukavi, a oni na moru mogu se i okupati.

Ujutro i prijepodne u središnjim i istočnim predjelima pretežno, a drugdje djelomice sunčano. Vjetar slab, a najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti od -2 do 3, na Jadranu od 5 do 10 Celzijevih stupnjeva. Poslijepodne se u većem dijelu Hrvatske očekuju temperature i do 20 stupnjeva. Ponegdje čak i koji stupanj više.