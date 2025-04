Hrvatska liječnica koju je Vučić protjerao: Možda ću ostati bez posla te povesti i dijete

Njoj je policija 8. travnja uručila rješenje kojim joj se ukida ranije odobren privremeni boravak u Srbiji i zabranjuje ulazak u zemlju na godinu dana. Razlozi za to nisu objavljeni, ali Stojanović Ivković pretpostavlja da je to zbog njezine potpore studentima koji mjesecima prosvjeduju u Srbiji.

'Imam sedam dana za iseljenje iz Srbije i 15 dana pravo na žalbu. Pozvali su me policijski službenici i zakazali razgovor. Kada sam pitala zbog čega, rekli su da je to rutinska provjera boravka. Pitala sam zašto. Rekli su ponovno da je to rutinska provjera i ja im u to nisam povjerovala jer u proteklih 12 godina nikada nisu kontaktirali sa mnom zbog nečeg takvog, niti sam ikada imala ikakav problem', kazala je za 24sata Stojanović Ivković.