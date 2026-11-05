Hrvati navalili na poticaje za električne aute. Fond: 'Dio građana odustat će od prijave'

'Vrlo vjerojatno među njima ima i prijava koje nisu ozbiljne , tako da ćemo to tijekom obrade provjeravati. Ono što smo najavili jest da ćemo osigurati dodatna sredstva ako bude potrebno' , rekao je Halavanja.

Za kupnju novih električnih vozila država je prvotno osigurala 20 milijuna eura, a građani mogu dobiti do 9000 eura, ovisno o kategoriji i vrijednosti vozila. Aleksandar Halavanja iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost rekao je za RTL Danas da ih je velik broj prijava iznenadio, ali i upozorio da sve prijave ne znače stvarnu namjeru kupnje.

Dio građana već odustaje

Od približno 17.700 prijava, oko 16.900 odnosi se na osobne automobile, a ostatak na motocikle i skutere. Neki su građani prikupili više ponuda za različita vozila, iako namjeravaju kupiti samo jedno. Zato u Fondu već bilježe odustajanja,.

'Dobili smo dojave s terena da su ljudi uzimali više ponuda. Tako da već sada imamo određena odustajanja. Vrlo vjerojatno će neki odustati kada vide da su s prijavom kasnije na redu od onih koji su se prijavili prije njih. To nije konačan i stvaran broj kupaca', objasnio je Halavanja.

Za građane koji su se prijavili najvažnije je da će Fond zahtjeve obrađivati prema redoslijedu zaprimanja. No brzina prijave nije jedini uvjet za dobivanje novca.

Prijava mora sadržavati svu traženu dokumentaciju, a podaci i priložene ponude moraju biti točni. 'To je svakako redoslijed zaprimanja prijava. Morate dostaviti prijavu sa svom potrebnom dokumentacijom', naglasio je Halavanja. Fond će zato najprije provjeriti pristigle zahtjeve, a tek će nakon toga biti jasnije koliko građana ispunjava uvjete za poticaje.

Moguće još 20 milijuna eura

Zbog velikog interesa Fond razmatra povećanje proračuna za ovaj program. Halavanja je otkrio koliko bi dodatnog novca moglo biti osigurano. 'Okvirno možemo reći da bi to moglo biti još 10 do 20 milijuna eura. Ali to je sve još okvirno', rekao je.

Ako se ta procjena ostvari, ukupan iznos za poticaje mogao bi porasti s početnih 20 na 30 do 40 milijuna eura. Odluka o dodatnom novcu još nije donesena. Halavanja je poručio i da će biti novih javnih poziva za kupnju električnih vozila, tako da građani koji se nisu stigli prijaviti neće ostati bez nove prilike.

'Naravno, bit će idućih poziva. Ovo nije zadnji poziv, ali za sada je to to', zaključio je.

U udruzi Strujni krug smatraju da model dodjele treba mijenjati. 'Druge države uglavnom imaju otvoren natječaj tijekom cijele godinu, vrijedi samo za one koji dođu s računom, dakle tko je kupio auto, dođe tamo preuzme poticaje i to je to. Mi idemo na ponude, e sad kod tog sustava ponuda dosta ljudi odustane', rekao je za RTL Hrvoje Prpić iz udruge Strujni krug.