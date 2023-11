Hripavac se širi Hrvatskom, stručnjaci otkrivaju zašto su brojke tako velike

- Tako da ako dojenče slabije siše, nekako je letargično, slabije jede, ima temperaturu, otežano diše, to može isto biti hripavac. Prema tome važno je motriti simptome, rekla je Mirjana Lana Kosanović Ličina , voditeljica Odjela za epidemiologiju zaraznih bolesti NZJZ "Dr. Andrija Štampar".

- Kroz prethodne dvije do tri godine kada je trajala pandemija i kad su bile doista striktne epidemiološke mjere druge bolesti, pa i hripavac, nisu mogle doći do izražaja čime bi stanovništvo bilo prokuženo. To može biti jedan od razloga. S druge strane određeni uzročnici pa tako i hripavac se javljaju svakih nekoliko godina, istaknuo je Zoran Barušić.

U Zagrebu su dosad zabilježena 504 slučaja, svi kontakti zaraženih preventivno dobiju antibiotik, a sve koji osjete simptome, epidemiolozi mole da se obavezno jave.