Hrg: Afere nanose političku štetu

Zamjenik predsjednika HDS-a Branko Hrg ustvrdio je u ponedjeljak, uoči sastanka HDZ-a s koalicijskim partnerima koji bi se trebao održati u utorak, kako je jasno da razne afere nanose političku štetu, no nije želio otkriti kako će se HDS postaviti na sastanku.

"Premijer predlaže i imenovanja i razrješenja, nogometnim rječnikom on je selektor kojega smo mi podržali i kojeg podržavamo, on bira svoju momčad, on ju predlaže, a mi prihvaćamo ili neprihvaćamo", izjavio je Hrg nakon komemoracije za Doricu Nikolić.



Ustvrdio je kako, međutim, svaka afera predstavlja teret Vladi.

"Svaka afera koja javno bude iznijeta, ako je možda pravno u redu ali moralno upitna, onda dolazi do nanošenja političke štete. U ovom trenutku političku štetu najviše trpi sam premijer koji je stao iza svih svojih ministara uvijek do sada ne brinući od sebi, političku štetu trpi prvenstveno stranka iz koje dolaze ministri i premijer, a naravno i mi svi skupa kao parlamentarna većina", kazao je Hrg dodavši kao prati ankete, javno mijenje i što ljudi govore i "svi znamo da nije dobro".