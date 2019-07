Povjerenstvo provjerava Kuščevićevu i Marićevu imovinsku karticu, ali im posao otežavaju njihove brojne nekretnine

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa još provjerava imovinske kartice ministara uprave Lovre Kuščevića i državne imovine Gorana Marića, no iako mu rad usporavaju njihove brojne nekretnine, po riječima predsjednice povjerenstva Nataše Novaković, oba predmeta su u završnoj fazi.

Imovinske kartice tih dužnosnika su u postupku redovne provjere, a kako se radi o većem broju nekretnina postoji problem utvrđivanja identifikacije, pa to malo duže traje, rekla je Novaković objasnivši da moraju kontaktirati svaki pojedini sud kako bi dobili relevantne podatke, iako je povjerenstvo povezano sa zemljišnoknjižnim odjelima.

Protiv te dvojice dužnosnika koje su se našli na meti kritika zbog afera s nekretninama i imovinom Povjerenstvo je slijedom medijskih napisa već otvorilo postupke.

Saboru poslali požurnicu; Visokom upravnom sudu ide žalba



Vezano za njezino izuzeće koje je u predmetu poznatom kao "afera Hotmail" zatražio premijer Andrej Plenković, Novaković je rekla da su još prošli tjedan uputili zahtjev Saboru da se odluči o njezinu izuzeću, a s obzirom da još nisu dobili nikakav službeni odgovor, uputili su i požurnicu.



Povjerenstvo je istodobno zatražilo od Upravnog suda da odluči o izuzeću, no taj se sud krajem prošlog tjedna proglasio nenadležnim pa će se povjerenstvo žaliti Visokom upravnom sudu.



Proglase li se Sabor i Upravni sud nenadležnim, povjerenstvu jedino preostaje obratiti se Ustavnom sudu koji bi trebao donijeti odluku tko je nadležan odlučivati o izuzeću.

"To je jedino što možemo, osim ako neko tijelo ne smatra da može odlučiti o mom izuzeću. To je jedini put da što prije dobijemo odgovore od institucija koje bi se mogle smatrati nadležnim za nadzor nad nama, a ako smatraju da to nisu onda možemo ići prema Ustavnom sudu", rekla je Novaković.



Upitana što ako od Sabora ne dobije odgovor, kazala je da bi se Sabor svakako trebao očitovati. To je legitimno pitanje, a takav kontekst još nismo razmatrali, kazala je Novaković.