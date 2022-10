HRejting: Građani izdvojili ključne razloge za demografsku katastrofu, kao i zemlje iz kojih su useljenici ponajviše dobrodošli

Demografski pad jedan je od najvažnijih problema s kojima se suočavamo u današnje vrijeme. Pitanjima koja je otvorio posljednji popis stanovništva bavi se i ovomjesečni HRejting za HRT

Na pitanje: što biste izdvojili kao najzanimljivije rezultate posljednjeg popisa stanovništva, najviše anketiranih, njih gotovo 35 posto, odgovorilo je da je to pad ukupnog broja stanovnika u Hrvatskoj za 10 posto u proteklih deset godina. Za oko 13 posto - to je veliko smanjivanje udjela radno aktivnog stanovništva, a za jednako toliko znatno starenje hrvatske populacije. Za oko 10 posto ispitanika najzanimljiviji rezultati popisa su povećanje broja sela u kojima nema nijednog stanovnika te pad udjela vjernika i katolika u ukupnoj populaciji, javlja Dnevnik HTV-a.

Na pitanje: koji su glavni uzroci takve demografske situacije u zemlji najviše, oko 20 posto, smatra da su to neuređena država, korupcija i kriminal. 17 posto za to okrivljuje niske plaće zbog kojih se mladi iseljavaju, a 15 posto stranačka zapošljavanja, nepotizam i rođačke veze. Za 13 posto to su nesigurni i nestalni poslovi, a za desetak posto male plaće koje priječe donošenje odluke o povećanju obitelji.

Da za porast broja novorođenih treba znatno povećati plaće i smanjiti porezna opterećenja radnika potpuno se ili uglavnom slaže golem broj anketiranih, njih više od 90 posto. Manje od 5 posto nema stajalište o tome, ne slaže se njih manje od 3 posto.