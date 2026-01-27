Zagrepčani misle da je promet kod Vjesnika bolji, stručnjak: 'Nema šanse!'

U samo dva dana, raskrižje Savske ceste te Slavonske i Zagrebačke avenije bilo je poprište dviju prometnih nesreća. U ponedjeljak su četiri osobe završile u bolnici, dok je tijekom utorka stradao prometni znak.

RIječ je o jednom od najprometnijih raskrižja u Zagrebu, koje je pod posebnom prometnom regulacijom otkako je izgorio neboder Vjesnika. U njegovoj blizini se nalazi i podvožnjak, koji će ostati zatvoren sve dok se obavi prva faza rušenja Vjesnika.

Tako vozila iz oba smjera voze po proširenom sjevernom kolniku Slavonske avenije, a lijeva skretanja u Savsku su zabranjena. Zbog toga je promet reguliran i na susjednim raskrižjima.