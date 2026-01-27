Zagrepčani misle da je promet kod Vjesnika bolji, stručnjak: 'Nema šanse!'

zagrebački čvor

Iz Grada Zagreba su uvjereni da je nova prometna regulacija na raskrižju Savske, Slavonske i Zagrebačke protočnost prometa dovela do dvije trećine ranije situacije, no stručnjak Goran Husinec tvrdi da gužve nisu manje

U samo dva dana, raskrižje Savske ceste te Slavonske i Zagrebačke avenije bilo je poprište dviju prometnih nesreća. U ponedjeljak su četiri osobe završile u bolnici, dok je tijekom utorka stradao prometni znak.

RIječ je o jednom od najprometnijih raskrižja u Zagrebu, koje je pod posebnom prometnom regulacijom otkako je izgorio neboder Vjesnika. U njegovoj blizini se nalazi i podvožnjak, koji će ostati zatvoren sve dok se obavi prva faza rušenja Vjesnika.

Tako vozila iz oba smjera voze po proširenom sjevernom kolniku Slavonske avenije, a lijeva skretanja u Savsku su zabranjena. Zbog toga je promet reguliran i na susjednim raskrižjima.

Prolongirani rokovi

Iz Grada Zagreba procjenjuju kako se protočnost prometa povećala na dvije trećine uobičajenog kapaciteta. Vozači, pak, misle da je nova regulacija zadovoljavajuća. No, s njima se ne slaže prometni stručnjak Goran Husinec.

"Nema šanse! Promet definitivno nije protočniji. Situacija je trenutačno onoliko dobra koliko može biti, s obzirom na okolnosti, ali nije ni približno onakva kao što bi bila da je podvožnjak otvoren. Gužve nisu manje, ali to je takvo stanje, dok se ne sruši neboder. Jednostavno - tako je, kako je, a kad se podvožnjak otvori situacija će se vratiti u normalu", komentirao je Husinec za Večernji.

Prometna nesreća kod Vjesnika
  • Prometna nesreća kod Vjesnika
  • Prometna nesreća kod Vjesnika
  • Prometna nesreća kod Vjesnika
  • Prometna nesreća kod Vjesnika
  • Prometna nesreća kod Vjesnika
    +4
Prometna nesreća kod Vjesnika Izvor: Cropix / Autor: Josip Moler

Uzroci nesreća na tom raskrižju su, po njemu, nepažnja vozača i uvjerenje da mogu izvesti neki manevar na brzinu.

Kad će biti otvoren podvožnjak, ostaje pod znakom pitanja. Naime, ugovor s odabranim izvođačem radova rušenja Vjesnika trebao je biti potpisan početkom prošlog tjedna. Rok za izvođenje radova trebao je biti 90 dana, s time da bi podvožnjak mogao biti otvoren već nakon mjesec dana. No, svi su rokovi prolongirani zbog žalbe pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM).

