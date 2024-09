Hrabrost i dobro oko: Dvojica policajaca spasila Split od većeg požara i onečišćenja zraka

Njih su dvojica u subotu 21. rujna oko 22 sata obilazili svoj sektor i došli na Stinice gdje su primijetili crni dim. Prateći ga stigli su do skladišta koje je bilo zatvoreno, baš kao i klizna ograda na ulazu.

"Preskočili smo ogradu. U početku nismo vidjeli da je požar u tom skladištu, no nakon što smo dotakli vrata osjetili smo toplinu i shvatili da je požar baš u toj zgradi. Popeo sam se na neke stepenice i kroz prozor vidio da unutra gori. O svemu smo odmah obavijestili operativno dežurstvo koje je alarmiralo vatrogasce. Njima smo pomogli s kliznim vratima na ulazu u skladište koja su se teško otvarala. Nakon toga su vatrogasci uspješno ušli i počeli gasiti požar", priča Mario.

Njegov kolega Ante dodaje da su obojica, nakon što je požar uspješno ugašen, tamo ostali kako bi osigurali mjesto na kojem je kasnije obavljen policijski očevid koji je pokazao da je požar izbio zbog tehničkog kvara na podu upravljačke kabine viličara. Kaže da se, dok je skladište gorjelo, od dima uopće nije moglo ući unutra bez maske.

"Radilo se o ogromnom skladištu u kojem se zapalio viličar. Kada smo došli unutra je bio gusti dim koji je sukljao kroz krov. Sreća u nesreći je što se u tom velikom skladištu zapalio samo taj viličar, dok ništa drugo nije zahvatila vatra, a tamo je uglavnom bilo željezo, palete i boja. Riječ je o većoj materijalnoj šteti, no da je vatra zahvatila sve ostalo u skladištu šteta bi svakako bila ogromna", uvjeren je Ante.

Obojica kažu da su do sada već imali situacija gdje bi otkrili požar ili poplavu i uvijek su reagirali na pravi način jer im je posao čuvati i štititi građane i njihovu imovinu. Svoj posao, dodaju, odrađuju što je moguće bolje i kvalitetnije pa su sretni i ispunjeni kada naprave nešto poput poduhvata na Stinicama.

Policajci: Ponosni smo i sretni što smo uspjeli spasiti skladište

"Ponosni smo i sretni što smo uspjeli spasiti to skladište i spriječiti veću štetu. Nekome je tu unutra možda cijeli njegov život i posao tako da se zaista osjećamo zadovoljno", kazao je Ante.

Ispunjeno se osjeća i Mario. Objašnjava da mu je poziv pomagati drugima, a to što su kolega i on spriječili veći požar smatra značajnim činom. Nekome to puno znači, prisnažuje Mario koji je policajac već četiri godine, dok je Ante dvije godine u službi.

Tvrde da javnost možda ima percepciju da policajci uglavnom zaustavljaju na cesti i kažnjavaju, ali oni zapravo rade puno kompleksnije stvari. Prva i osnovna je prevencija i pomaganje drugima, a ukoliko se nešto ne može tako riješiti tek tada slijedi sankcioniranje. Sve ovisi od osobe do osobe jer svatko drugačije reagira kada ga zaustavi policija, kažu splitski 'plavci'.

Dodaju da ima pristojnih ljudi, ali i onih koji i nisu baš najbolji prema njima. Usprkos tome oni se moraju svakome prilagoditi pa tako ni jedna intervencija nije ista. Nailaze na sve, od nasilja u obitelji, narušavanja javnog reda i mira, raznih kaznenih djela do droge i alkohola. Ipak, najteži trenuci u poslu su im smrtni slučajevi no tada, poručuju, treba ostati posebno sabran.

Mladim curama i momcima koji razmišljaju o policijskom pozivu poručuju da upišu Policijsku akademiju te da se trude učiti od starijih i iskusnijih policajaca kako bi postali najbolji.