Zelenski kaže da je spreman na pregovore u bilo kojem formatu: Računa na Trumpove izaslanike

'Svakodnevno smo u kontaktu s izaslanicima predsjednika Trumpa i to je važno. Na sastanku u Washingtonu razgovarali smo o tome kako stvoriti nove okolnosti koje bi omogućile stvarnu diplomaciju. Radimo na tome da se sve to ostvari', rekao je Zelenski, prenosi Ukrainska Pravda.

Zelenski je u obraćanju u utorak izvijestio o trenutačnom stanju pregovaračkog procesa i razgovorima koje ukrajinski dužnosnici vode s američkom stranom.

Naveo je da su ga čelnici ukrajinskog pregovaračkog tima izvijestili o pojedinim dijelovima procesa, ali i o stavu Moskve prema mogućem nastavku razgovora.

'Budanov, Umerov, Arahamija i Kislica podnijeli su izvješća, svaki o svom dijelu pregovaračkog procesa – o tome gdje se trenutačno nalazimo u pregovorima i što se događa u Moskvi kada je riječ o njezinu odnosu prema pregovorima', kazao je.

Zelenski je naglasio da Kijev ne postavlja ograničenja kada je riječ o obliku mogućih sastanaka. 'Bit ćemo spremni za sastanke u bilo kojem formatu i očekujemo da Witkoff i Kushner sada, u kolovozu, budu aktivni', poručio je. Ukrajinski predsjednik nije precizirao o kakvim bi se formatima moglo razgovarati ni kada bi sastanci mogli biti održani.

Dodao je da Ukrajina nastavlja surađivati i s drugim međunarodnim partnerima, uključujući države Perzijskog zaljeva, koje bi mogle pomoći diplomatskim naporima i zadovoljavanju ukrajinskih sigurnosnih potreba.

Zelenski je i ranije govorio da je Ukrajina spremna na mir, ali uz očuvanje dostojanstva i sigurnosnih interesa zemlje. Američki izaslanici Witkoff i Kushner posljednjih su mjeseci sudjelovali u razgovorima kojima Washington pokušava ponovno pokrenuti pregovore o završetku rata.