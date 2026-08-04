Zelenski kaže da je spreman na pregovore u bilo kojem formatu: Računa na Trumpove izaslanike

Ukrajina je spremna sudjelovati u mirovnim razgovorima u bilo kojem formatu te očekuje aktivniji angažman američkih izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera tijekom kolovoza, poručio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Dodao je da je Kijev svakodnevno u kontaktu s predstavnicima američkog predsjednika Donalda Trumpa i da s partnerima radi na stvaranju uvjeta za ozbiljne diplomatske pregovore
Zelenski je u obraćanju u utorak izvijestio o trenutačnom stanju pregovaračkog procesa i razgovorima koje ukrajinski dužnosnici vode s američkom stranom.
'Svakodnevno smo u kontaktu s izaslanicima predsjednika Trumpa i to je važno. Na sastanku u Washingtonu razgovarali smo o tome kako stvoriti nove okolnosti koje bi omogućile stvarnu diplomaciju. Radimo na tome da se sve to ostvari', rekao je Zelenski, prenosi Ukrainska Pravda.
Naveo je da su ga čelnici ukrajinskog pregovaračkog tima izvijestili o pojedinim dijelovima procesa, ali i o stavu Moskve prema mogućem nastavku razgovora.
'Budanov, Umerov, Arahamija i Kislica podnijeli su izvješća, svaki o svom dijelu pregovaračkog procesa – o tome gdje se trenutačno nalazimo u pregovorima i što se događa u Moskvi kada je riječ o njezinu odnosu prema pregovorima', kazao je.
Zelenski je naglasio da Kijev ne postavlja ograničenja kada je riječ o obliku mogućih sastanaka. 'Bit ćemo spremni za sastanke u bilo kojem formatu i očekujemo da Witkoff i Kushner sada, u kolovozu, budu aktivni', poručio je. Ukrajinski predsjednik nije precizirao o kakvim bi se formatima moglo razgovarati ni kada bi sastanci mogli biti održani.
Dodao je da Ukrajina nastavlja surađivati i s drugim međunarodnim partnerima, uključujući države Perzijskog zaljeva, koje bi mogle pomoći diplomatskim naporima i zadovoljavanju ukrajinskih sigurnosnih potreba.
Zelenski je i ranije govorio da je Ukrajina spremna na mir, ali uz očuvanje dostojanstva i sigurnosnih interesa zemlje. Američki izaslanici Witkoff i Kushner posljednjih su mjeseci sudjelovali u razgovorima kojima Washington pokušava ponovno pokrenuti pregovore o završetku rata.