Donald Trump: 'Hormuški tjesnac će se otvoriti vrlo brzo. U suprotnom...'

"Vodimo vrlo dobre razgovore", dodao je američki predsjednik govoreći iz Kalifornije, tvrdeći da Iran želi postići dogovor. "Imam vremena", dodao je još republikanski čelnik u vezi s tim sukobom koji traje više od pet mjeseci.

Prema web stranici Axios koja se poziva na "izvore iz regije", raspravlja se o privremenom 60-dnevnom sporazumu kojim bi se regulirao prolaz kroz tjesnac između Irana i Omana.

Taj preliminarni sporazum, koji bi mogao biti objavljen već u srijedu, prema Axiosu predviđa da će sav pomorski promet koji ulazi u tjesnac koristiti sjevernu rutu kroz iranske vode, a svi brodovi koji izlaze slijedit će južnu rutu kroz omanske vode, bez plaćanja naknada.