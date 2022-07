Hoćemo li se i mi uskoro seliti u podzemna skloništa zbog usijanja? Klimatologinje iz DHMZ-a odgovorile su na nekoliko gorućih pitanja

Povodom aktualnih temperaturnih ekstrema i razornih posljedica klimatskih promjena s kojima se svijet sve učestalije suočava - od urušavanja ledenjaka i suše u Italiji, preko šumskih požara u Europi i SAD-u te monsunskih poplava na jugu Azije, do usijanja koje topi krovove i ceste u Kini, državi u kojoj su za spas od nove 'zračne opasnosti' otvorena podzemna skloništa - odgovore na ključna goruća pitanja o klimatskoj krizi daju četiri stručnjakinje iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ)

Srnec: Rezultati posljednjeg izvješća UN-ovog Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (IPCC) upozoravaju na povećanu vjerojatnost ekstremnih vremenskih pojava kao posljedice globalnog zagrijavanja. U tom smislu ne možemo reći da nas, meteorologe, iznenađuje pojava toplinskih valova. Međutim zabilježene ekstremne temperature u Europi početkom ljeta, kao i prostorno područje Europe zahvaćeno toplinskim valom, sigurno će se analizirati u usporedbi s do sada mjerenim podacima u dugim nizovima, kao i u kontekstu do sada zabilježenih ekstrema. Bitno je istražiti ove pojave s aspekta njihovih uzroka i posljedica, a za to je potrebno neko vrijeme i nakon što oni prođu.

Srnec: Već je spomenuto to da su ekstremne vremenske prilike, kako u svom intenzitetu, tako i u učestalosti, posljedica globalnog zagrijavanja. U budućnosti, osim toplinskih valova, možemo očekivati promjenu oborinskog režima na prostornoj i vremenskoj skali. Iako je oborina vremenski i prostorno puno promjenljiviji parametar u usporedbi s temperaturom, pa samim time signal njezine promjene u budućnosti nije toliko jasan i jedinstven, Mediteran, a onda i naš dio obale, područje je koje će se suočiti s manjkom oborine, posebno ljeti. U turističkoj sezoni, uz visoke temperature, to donosi povećan rizik od češćih požara, manjka pitke vode, povećanu potrošnju energije zbog potrebe za dodatnim rashlađivanjem, otežanu opskrbu hranom, posljedice za zdravlje i slično.

Sve učestaliji ekstremni događaji (suše i poplave) motivacija su za dodatna istraživanja i stjecanje novih spoznaja o ekstremima kako s meteorološkog, tako i hidrološkog aspekta. Tako je nedavno u sklopu DHMZ-ova istraživanja analizirana urbana poplava u Zagrebu u ljeto 2020. Uočen je značajan porast godišnje maksimalne kratkotrajne količine oborine (za trajanja do dva sata) u posljednjih 110 godina na području Zagreba i čini se da se satne količine oborine brže mijenjanju nego što je slučaj s oborinom na većoj skali. Ekstremna dvosatna oborina koja je pala 24. srpnja može se očekivati s povratnim periodom većim od 100 godina. Istraživanje je ukazalo na nužnost prilagodbe sustava odvodnje u Zagrebu i na moguće negativne učinke ekstremnih oborina u budućnosti.

Je li urušavanje ledenjaka u Alpama nepovratno?

Vujnović: Tijekom geološke povijesti Zemlje postojale su brojne oledbe tijekom kojih su se ledenjaci rasli i širili, ali i toplija razdoblja tijekom kojih su se ledenjaci smanjivali, tj. pojačano otapali. Trenutno smo u toplom razdoblju te se ledena površina smanjuje diljem planeta. Prema znanstvenicima, gubitak volumena leda u Alpama do 2050. u odnosu na 2017. iznosit će od 47 do 52 posto. Za drugu polovicu 21. stoljeća rezultati su različiti - modeliranje korištenjem za oporavak klime optimističnog scenarija predviđa zadržavanje oko trećine leda iz 2017., no korištenje modela jakog zagrijavanja predviđa nestanak alpskih ledenjaka do 2100.