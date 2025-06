Stručnjak upozorava: Zadnjih deset godina bile su najtoplije u povijesti, a to nije slučajnost

'Prvo, globalno zatopljenje uzrokovano ljudskim djelovanjem. Drugo, prirodni klimatski procesi poput El Niña i La Niñe, koji trenutačno nisu aktivni. Treće, valovitost mlazne struje u atmosferi, koja utječe na vremenske obrasce', rekao je, piše HRT. Deset posljednjih godina bilo je deset najtoplijih u povijesti, a 2024. bila je najtoplija do sada.

Posljedice sve snažnije

'To pokazuje da nismo bili jako učinkoviti u ublažavanju klimatskih promjena', istaknuo je. Orlić je upozorio da posljedice klimatskih promjena osjećamo sve češće i sve snažnije.

'Imamo toplinske valove, suše i posljedično – požare. A kada dođe sezona oborina, one su sve intenzivnije – u kratkom vremenu padne velika količina kiše. To dovodi do poplava', poručio je.

'Promjene se događaju i u morima, naglasio je, jer cijeli klimatski sustav reagira na zatopljenje, a ne samo jedan njegov dio', kazao je. Orlić se osvrnuo i na politički kontekst, osobito vezan uz Sjedinjene Američke Države.