Hoće li Thompson doista morati srušiti ilegalne objekte? Evo što kaže sudski vještak

Inspektorat je investitoru odredio rok od 90 dana od dana zaprimanja rješenja da ukloni te građevine. Iako pjevač tvrdi da rješenje nije osobno primio, inspektorat potvrđuje da je dokument uručen njegovom opunomoćeniku 13. siječnja ove godine.

Sudski vještak Ivan Martić za Novu TV je objasnio da postoji mogućnost traženja dodatnog roka za dostavu dokumentacije kojom bi se evaluirala opcija zadržavanja dijela objekata, ali ističe da su ti rokovi kratki i da inspekcija može angažirati treće strane za uklanjanje i potom naplatiti troškove investitoru. To praktički znači da investitor u ovom trenutku nema druge realne opcije osim rušenja.

"Međutim tu je dosta nezgodno jer ti rokovi su relativno kratki, 30 dana pa dobijete još jedan naknadni rok i onda se teoretski može izdati nalog da se inspekcija sama posluži firmama na tržištu koje će to uklonit i ispostave vam račun", objasnio je.