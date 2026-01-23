Hoće li Thompson doista morati srušiti ilegalne objekte? Evo što kaže sudski vještak

Građevinska inspekcija Državnog inspektorata naložila je uklanjanje bespravno izgrađenih objekata na zemljištu u Čavoglavama koje koristi Marko Perković Thompson. Rješenje je doneseno nakon što je nadzor, potaknut medijskim izvještavanjem, utvrdio povrede propisa na sedam katastarskih čestica i pokrenuo upravni postupak
Inspektorat je investitoru odredio rok od 90 dana od dana zaprimanja rješenja da ukloni te građevine. Iako pjevač tvrdi da rješenje nije osobno primio, inspektorat potvrđuje da je dokument uručen njegovom opunomoćeniku 13. siječnja ove godine.
Sudski vještak Ivan Martić za Novu TV je objasnio da postoji mogućnost traženja dodatnog roka za dostavu dokumentacije kojom bi se evaluirala opcija zadržavanja dijela objekata, ali ističe da su ti rokovi kratki i da inspekcija može angažirati treće strane za uklanjanje i potom naplatiti troškove investitoru. To praktički znači da investitor u ovom trenutku nema druge realne opcije osim rušenja.
"Međutim tu je dosta nezgodno jer ti rokovi su relativno kratki, 30 dana pa dobijete još jedan naknadni rok i onda se teoretski može izdati nalog da se inspekcija sama posluži firmama na tržištu koje će to uklonit i ispostave vam račun", objasnio je.
Nakon objave rješenja Thompson se javno obratio i komentirao situaciju na društvenim mrežama. Tvrdi da rješenje nije dobio, ali je dodao: „Ma sve je dobro, ne brinite… vjerojatno su mediji dobro obaviješteni.”
Objekti o kojima je riječ, po njegovim riječima, služili su kao nadstrešnica i montažno skladište za alat i privremene potrebe, i planirao ih je ukloniti nakon što završi obiteljsku kuću. Pjevač je priznao pogrešku i ispričao se.
„Istina je da sam pogriješio i ispričavam se svima koje sam doveo u tako neugodnu situaciju… zakon i pravila se moraju poštivati.” Istaknuo je i da bi volio da se zakon jednako dosljedno primjenjuje i kad je on u pravu, te je rekao da je spreman snositi posljedice, „pa i otići na robiju”. Na kraju je poručio da planira nastaviti s legalnom gradnjom svog doma u Čavoglavama.