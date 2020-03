Hoće li Super utorak odlučiti o tome tko će na megdan Trumpu?

Predizbori u Demokratskoj stranci za protukandidata Donaldu Trumpu na američkim predsjedničkim izborima ušli su u ključnu fazu. U utorak 2. ožujka glasanjem u čak 14 saveznih država bit će dodijeljena čak trećina delegata, što bi moglo odlučiti predizbore. Osim u 14 saveznih država glasat će i Američka Samoa i demokrati koji žive izvan Sjedinjenih Američkih Država

Na tzv. Super utorak izlaze članovi Demokratske stranke od Mainea na sjeveroistoku, preko Alabame na jugu, sve do Kalifornije na zapadu. Neke od država u kojima će se glasati na Super utorak, poput Kalifornije i Teksasa, daju velik broj delegata. Sve one zajedno birat će više od 1300 delegata - oko trećine od ukupno gotovo 4000 njih. Ako se doda 155 delegata iz država u kojima je već obavljeno glasanje - Iowe, New Hampshirea, Nevade i Južne Karoline - do završetka Super utorka bit će poznato kome ide oko 40 posto od ukupnog broja delegata. Super utorak je u prošlosti znao odlučiti utrku za predsjedničku nominaciju ili donijeti rezultat koji je vrlo blizu tome. No ove godine stručnjaci smatraju da se možda siguran favorit još neće iskristalizirati. Preduga bitka u stranci za nominaciju otežava vođenje kampanje protiv aktualnog predsjednika Donalda Trumpa.

Super utorak bit će i prvi pravi test za milijardera Mikea Bloomberga, bivšeg gradonačelnika New Yorka, koji je uložio svojih pola milijarde dolara u utrku. On nije sudjelovao na prvim predizborima. Najgori ishod je neriješena konvencija, odnosno to da do glavne konvencije stranke u Milwaukeeju u srpnju nijedan kandidat ne uspije osigurati većinu delegata.