Hoće li pasti povijesni sporazum? Teheran demantira Trumpa: Jasno je zašto mu se toliko žuri

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej brzo je demantirao Trumpove navode , istaknuvši da potpisivanje memoranduma između Teherana i Washingtona neće biti održano u nedjelju.

Dodao je i da njegova administracija ima 'znatno bolji odnos s Iranom od prethodnih administracija'. Istovremeno je upozorio na ' krajnju alternativu ' koja se, kako je rekao, nada da nikada više neće biti upotrijebljena ako proces ne bude tekao glatko.

Trump je u subotu na društvenim mrežama objavio da je sporazum s Iranom predviđen za potpisivanje 14. lipnja te ustvrdio da će nakon toga Hormuški tjesnac biti 'otvoren za sve'.

hoće, neće

Prema njegovim riječima, sporazum bi ipak mogao biti zaključen 'u nadolazećim danima', no nije precizirao točan datum.

Mediji su prethodno izvijestili da Trump nastoji osigurati dogovor s Iranom prije početka samita skupine G7, koji u ponedjeljak okuplja svjetske čelnike.

Korpus čuvara islamske revolucije kritizirao je Trumpovo 'neuobičajeno inzistiranje' na tom datumu, navodeći da memorandum o razumijevanju još nije finaliziran i da potpisivanja u nedjelju definitivno neće biti. Poručili su kako vjeruju da Trump želi iskoristiti svoj rođendan, 14. lipnja, kako bi potpisivanje pretvorio u 'osobni promidžbeni događaj'.

U međuvremenu je Teheran objavio da će sprovod iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija biti održan 4. srpnja, dok je pokop predviđen pet dana kasnije, 9. srpnja.

Hormuški tjesnac u središtu pregovora

Prema informacijama iz diplomatskih izvora, predloženi okvirni sporazum između SAD-a i Irana u početnoj bi fazi bio usmjeren na ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, jedne od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta za transport energenata.

Plan navodno predviđa da Iran ponovno omogući slobodnu plovidbu kroz tjesnac, dok bi Sjedinjene Države istodobno ukinule pomorsku blokadu. Nakon toga uslijedilo bi razminiranje plovnog puta, potencijalno uz pomoć država članica skupine G7.

Američki dužnosnici navode da bi obje strane te korake provele istovremeno.

Odmrzavanje imovine i ublažavanje sankcija

Nacrt sporazuma navodno uključuje i oslobađanje milijardi dolara zamrznute iranske imovine te ublažavanje sankcija povezanih s izvozom iranske nafte.

Bagej je istaknuo da je oslobađanje zamrznutih sredstava ključan element svakog mogućeg dogovora.

Istodobno je, prema iranskoj novinskoj agenciji Fars, poručio da Teheran planira nastaviti naplaćivati usluge prolaska kroz Hormuški tjesnac te da bi strane vojne baze u regiji trebale biti uklonjene.

Nuklearni program ostaje najteže pitanje

Prema dostupnim informacijama, nakon postizanja početnog sporazuma otvorio bi se 60-dnevni rok za pregovore o iranskom nuklearnom programu.

Washington navodno i dalje inzistira na potpunom ukidanju iranskog nuklearnog programa, uključujući uništenje i uklanjanje zaliha visoko obogaćenog uranija iz zemlje.

Britanski Downing Street potvrdio je da su o okvirima mogućeg sporazuma u subotu telefonski razgovarali američki predsjednik Donald Trump i britanski premijer Keir Starmer.