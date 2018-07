Hoće li kiša pokvariti slavlje? Evo kakvo nas vrijeme danas čeka u Hrvatskoj

Nakon osvojenog svjetskog srebra, hrvatski nogometaši vraćaju se u Zagreb na proslavu. Pogledajte kakvo će ih vrijeme dočekati

Za utorak se predviđa mjestimice kiša, pljuskovi i gmljavina, osobito u noći i u prvom dijelu dana. Ponegdje moguće i izraženije oborine, osobito na Jadranu i u gorskim predjelima. Popodne sa zapada smanjenje naoblake. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 18, na Jadranu od 19 do 22, a najviša dnevna uglavnom od 24 do 28 °C.