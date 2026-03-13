egzistencijalna bitka

Hezbolah: Spremni smo za dugotrajan sukob s Izraelom

V. B./Hina

13.03.2026 u 22:02

Izraelski napad na Bejrut
Izraelski napad na Bejrut Izvor: EPA / Autor: WAEL HAMZEH
Vođa proiranskog Hezbolaha, Naim Kasem, izjavio je u petak da je njegova skupina spremna za "dugotrajan sukob" s Izraelom, dodajući da se "ne boji neprijateljskih prijetnji"

U obraćanju emitiranom na libanonskoj televiziji opisao je trenutni rat kao "egzistencijalnu bitku". Zatim je izjavio: "Nećemo dati neprijatelju sredstva da postigne svoj cilj iskorijeniti nas."

Pozvao je libanonsku vladu da "prestane davati ustupke neprijatelju bez ičega zauzvrat", pozivajući je da poništi svoje nedavne odluke, što je očita referenca na zabranu vojnih aktivnosti Hezbolaha.

Vođa Hezbolaha rekao također da su izraelske prijetnje atentatom na njega "bezvrijedne".

"Pripremili smo se za dugotrajno sučeljavanje i bit će iznenađeni na terenu", dodao je.

Izrael je pokrenuo ofenzivu protiv Hezbolaha, kojeg podržava Iran, nakon što je 2. ožujka proiranska skupina, koja djeluje u Libanonu, otvorila vatru kako bi osvetila ubojstvo iranskog vrhovnog vođe na početku američko-izraelskog rata protiv Irana.

