Hegseth napao europske saveznike zbog 'sramotnog' poteza: Najavio transformaciju NATO-a

Američki ministar rata Pete Hegseth oštro je kritizirao europske saveznike zbog, kako tvrdi, nedovoljne potpore Sjedinjenim Državama tijekom sukoba s Iranom te poručio da Europa mora preuzeti veću odgovornost za svoju sigurnost
Uoči sastanka ministara obrane država članica NATO-a u sjedištu Saveza u Bruxellesu Hegseth je izjavio da previše saveznika nije pružilo odgovarajuću potporu Washingtonu. Osobito je kritizirao činjenicu da američkim snagama u pojedinim slučajevima nije bio omogućen pristup vojnim zračnim bazama, što je ocijenio 'sramotnim', prenosi Independent.
Najavio je i šestomjesečnu reviziju rasporeda američkih snaga u Europi, opisavši je kao 'stvarnu reviziju' s ciljem da se ubrza i učini nepovratnim proces u kojem europske članice preuzimaju vodeću ulogu u Savezu. 'Sjedinjene Države ne mogu izdvajati više za obranu NATO-a nego sami saveznici', poručio je Hegseth.
Američki ministar obrane pozvao je europske saveznike da preuzmu vodeću ulogu u obrani svog kontinenta i podupru transformaciju NATO-a u, kako je rekao, 'čvrst i odlučan vojni savez'.
Reforma NATO 3.0
Na sastanku ministara obrane država članica NATO-a Hegseth je zagovarao temeljitu reformu 32-članog saveza, a on bi se trebao razviti u NATO 3.0 te biti sposoban odgovoriti na suvremene sigurnosne prijetnje i učinkovito odvraćati potencijalne protivnike, piše abcnews.
Njegove izjave dolaze nekoliko tjedana nakon što je Washington signalizirao saveznicima da u slučaju napada na neku od članica više neće automatski osiguravati dio ključnih vojnih kapaciteta, uključujući nosač zrakoplova, prateće ratne brodove, zrakoplove za dopunu gorivom u zraku i desetke borbenih aviona. Europske članice i Kanada sada traže način da nadoknade moguće manjkove.
'NATO 3.0 podrazumijeva spoznaju da se Savez, nakon razdoblja nakon Hladnog rata, mora vratiti svojoj izvornoj ulozi – biti snažan vojni savez s konkretnim sposobnostima odvraćanja te sposoban preuzeti vodeću ulogu u konvencionalnoj obrani Europe', rekao je Hegseth.
Dodao je da će Sjedinjene Države 2027. godine u obranu uložiti 1,5 bilijuna dolara, čime žele poslati, kako je naveo, 'poruku svijetu' da grade 'arsenal slobode'. Prema njegovim riječima, taj arsenal 'prije svega štiti Ameriku i američke interese, ali istodobno podupire snagu NATO-a i njegovih saveznika'.
SAD ne planira povući nuklearno oružje iz Europe
Hegseth je poručio da europske države moraju pokazati veću spremnost i odlučnost kada je riječ o obrani njihova kontinenta.
Prema članku 5. Sjevernoatlantskog ugovora, napad na jednu članicu smatra se napadom na sve saveznike. Ipak, odredba ne obvezuje države članice na pružanje vojne pomoći, iako bi većina njih u takvoj situaciji vjerojatno intervenirala.
U praksi to znači da Sjedinjene Države postupno smanjuju opseg pomoći koju bi pružile u slučaju aktiviranja članka 5. Unatoč tome, Washington ne planira povući svoje nuklearno oružje iz Europe, a ono i dalje predstavlja ključni element NATO-ove strategije odvraćanja.