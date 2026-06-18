Hegseth napao europske saveznike zbog 'sramotnog' poteza: Najavio transformaciju NATO-a

Američki ministar rata Pete Hegseth oštro je kritizirao europske saveznike zbog, kako tvrdi, nedovoljne potpore Sjedinjenim Državama tijekom sukoba s Iranom te poručio da Europa mora preuzeti veću odgovornost za svoju sigurnost

Uoči sastanka ministara obrane država članica NATO-a u sjedištu Saveza u Bruxellesu Hegseth je izjavio da previše saveznika nije pružilo odgovarajuću potporu Washingtonu. Osobito je kritizirao činjenicu da američkim snagama u pojedinim slučajevima nije bio omogućen pristup vojnim zračnim bazama, što je ocijenio 'sramotnim', prenosi Independent. Najavio je i šestomjesečnu reviziju rasporeda američkih snaga u Europi, opisavši je kao 'stvarnu reviziju' s ciljem da se ubrza i učini nepovratnim proces u kojem europske članice preuzimaju vodeću ulogu u Savezu. 'Sjedinjene Države ne mogu izdvajati više za obranu NATO-a nego sami saveznici', poručio je Hegseth. Američki ministar obrane pozvao je europske saveznike da preuzmu vodeću ulogu u obrani svog kontinenta i podupru transformaciju NATO-a u, kako je rekao, 'čvrst i odlučan vojni savez'.

Reforma NATO 3.0 Na sastanku ministara obrane država članica NATO-a Hegseth je zagovarao temeljitu reformu 32-članog saveza, a on bi se trebao razviti u NATO 3.0 te biti sposoban odgovoriti na suvremene sigurnosne prijetnje i učinkovito odvraćati potencijalne protivnike, piše abcnews. Njegove izjave dolaze nekoliko tjedana nakon što je Washington signalizirao saveznicima da u slučaju napada na neku od članica više neće automatski osiguravati dio ključnih vojnih kapaciteta, uključujući nosač zrakoplova, prateće ratne brodove, zrakoplove za dopunu gorivom u zraku i desetke borbenih aviona. Europske članice i Kanada sada traže način da nadoknade moguće manjkove.

Ministar obrane Ivan Anušić o NATO-u i europskoj vojsci Izvor: tportal.hr / Autor: Martina Čizmić / tportal.hr