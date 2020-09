HDZ: Vlada sačuvala ekonomsku stabilnost i radna mjesta

Vlada je poduzetim mjerama nadomjestila pad proračunskih prihoda u uvjetima epidemije koronavirusa, osigurala ekonomsku stabilnost i sačuvala radna mjesta, rečeno je u petak na konferenciji za novinare HDZ-ova kluba zastupnika u Hrvatskom saboru

Hrvatska je u pregovorima s EU-om dobila više od milijardu eura pomoći i potpora u okviru SURE programa i na taj način osiguran je velik dio sredstava za pomoć i potporu gospodarstvu, istaknula je Perić.

Pronalaženjem resursa unutar proračuna osigurano je 2,5 milijarde kuna, zadržan je rejting, izdane su obveznice na domaćem i međunarodnom financijskom tržištu i osigurana dodatna sredstva, podsjetila je Grozdana Perić , a zahvaljujući tome Vlada može financirati nastavak mjera do 31. prosinca.

Žarko Tušek naglasio je kako je paket Vladinih mjera u "lockdownu" koristilo 600.000 zaposlenih, odnosno oko 100.000 poslodavaca, u ukupnoj vrijednosti od 6,3 milijarde kuna.

Za nastavak mjera do kraja godine osigurano je 800 milijuna kuna za tvrtke kojima je pad prihoda veći od 60 posto, napomenuo je Tušek dodavši kako se radi o jučerašnjoj Vladinoj odluci o 4000 kuna potpore mjesečno uz plaćanje pripadajućih doprinosa do kraja godine.

Također se nastavlja mjera za subvencioniranje smanjenja radnih sati do 2000 kuna mjesečno, za što je predviđeno tri milijarde kuna, dodao je Tušek.

U Hrvatskoj je još 300.000 turista

Gari Capelli ocijenio je kako je ovogodišnji očekivani prihod od turizma na razini 4,5 milijardi eura, što će pridonijeti manjem pada BDP-a.

U Hrvatskoj se još nalazi 300.000 turista, od toga više od 200.000 inozemnih, a sve to je rezultat Vladine odluke da među prvima u Europi izađe s odgovornim pristupom otvaranja sigurnih granica za više tržišta iz gotovo cijele Europe, pa čak i dijela svjetskoga.

Naveo je da Italija bilježi pad broja stranih turista od čak 80 posto, a Grčka 85 posto. S druge strane bilježimo pad broja turista za 15 do 20 posto u, primjerice, Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji.

Hrvatska je bila jedna od prvih država u Europi koja je reagirala s kvalitetnim mjerama i to je razlog zašto smo imali kvalitetnu i dobru sezonu i bili turistički lider na Mediteranu, ocijenio je Capelli. Donesene mjere spašavaju ogroman broj ljudi zaposlenih u turizmu, njih oko 150.000.

Na pitanje o završetku moratorija na ovrhe, koji istječe 18.listopada, Perić je odgovorila kako je to velik problem o kojem se razgovara kako bi se to pitanje uredilo za sve građane. Podsjetila je da je i Hrvatska udruga banaka apelirala na banke da produže moratorij do kraja godine.

Na pitanje kako će se mjere odraziti na poslovanje brodogradilišta, Tušek je rekao da izdana jamstva za Uljanik 1856 i MKM yachts potvrđuju Vladino opredjeljenje za očuvanje brodogradnje kao izvozne industrije, no njezino poslovanje mora biti konkurentno, a izdavanje jamstava transparentno.