HDZ-ovci odgovorili Milanoviću: 'Poriv da predsjednik uspostavlja dijagnoze i govori svoj pravorijek je van svake pameti'

HDZ-ovci Mario Kapulica i Ivan Anušić komentirali su izjave predsjednika Zorana Milanovića o tome da premijer Andrej Plenković ima lažnu dijagnozu za anemiju

Javnosti se prvo obratio Kapulica, javlja N1:

“Ja sam od prvog dana stvaranja Republike Hrvatske sve do smrti predsjednika Tuđmana u politici i pratim politiku i moram priznati da sam mislio da se od odlaska Stipe Mesića nećemo suočiti s obnašateljem dužnosti predsjednika Republike koji će do te mjere redikulizirati političku scenu. Nažalost, izgleda da ta procjena nije bila dobra, da je bila pogrešna i da smo u predsjdniku koji je, kada je bio kandidat govorio da će se zalagati protiv svake bahatosti, omalovažavanja na pitičkoj sceni došli do predjsdnika koji to radi na dnevnoj bazi.