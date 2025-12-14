HDZ-ovac o Bačićevim zakonima: Iznose se notorne laži

Notorna je laž da zakon omogućuje otimanje privatnog vlasništva u korist velikih investitora, naglasio je Klarić. Objasnio je da komasaciju provode sve europske zemlje, a da se prema novom zakonu vlasnicima daje zamjensko zemljište iste površine, ali funkcionalnije, te se ne provodi oduzimanje zemljišta tako da se vlasnika obespravi.

Uoči ponedjeljka, kada Hrvatski sabor glasuje o novim zakonima o gradnji, o prostornom uređenju i o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu, zastupnici SDP-a u nedjelju su diljem Hrvatske upozorili na štetnost Zakona o gradnji, ustrajavajući da se njime legalizira pljačka i otima imovina građanima.

Istaknuo je da novi zakoni ne donose ništa loše općinama i gradovima, jer oni i dalje "imaju sukno i škare u kreiranju prostora", te im se dodatno pojačavaju ovlasti.

Ti će zakoni ubrzati procedure donošenja odluka i realizaciju brojnih projekata i uvjeren sam da će se usvojiti, rekao je Klarić, član saborskog Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo i gradonačelnik Bakra na konferenciju za medije koju je simbolično sazvao u Industrijskoj zoni Bakar.

"Nekad je ovdje bila šikara i kamenjar, a sada tu djeluje 290 poslovnih subjekata s 6000 zaposlenih, zahvaljujući stalnoj primjeni zakonodavne regulative i prostornim planovima. Cilj nam je da tu bude 10 tisuća radnih mjesta, a to će ovi zakoni omogućiti i olakšati", izjavio je.

SDP populizmom pokušava dobiti političke bodove

Naglasio je i kako novi zakon o gradnji olakšava i ubrzava dobivanje građevinskih dozvola. Za stanovništvo je, ističe, bitno da u kratkom roku mogu dobiti građevinske dozvole na temelju idejnog projekta, a jedinicama lokalne samouprave olakšava rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, donošenjem instituta urbane komasacije i svih drugih pogodnosti.

SDP je prozvao da se spušta na razinu marginalne stranke koja populizmom pokušava dobiti političke bodove.

SDP se, podsjetio je, na sličan način ponašao i pri donošenju zakona o LNG-u, kad su podnijeli oko 300 amandmana koji nisu imali nikakve osnove. Da tad nismo donijeli taj zakon, Hrvatska bi bila u jako teškoj gospodarskoj situaciji, podsjetio je Klarić, navodeći da je SDP sada podnio 250 identičnih amandmana, a to je, dodao je, vrlo neozbiljno.

Dodao je da je u javnom savjetovanju i četvrti zakon u seriji, zakon o poticanoj stanogradnji. "Moramo pokrenuti borbu protiv nerealno visokih cijena kvadrata za mlade obitelji. Zakon će olakšati gradnju stambenih objekata za mlade, a to je jedan u nizu zakon kojim Vlada provodi svoj program izgradnje i gospodarskog razvoja na dobrobit svih građana", istaknuo je Tomislav Klarić.