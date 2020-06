HDZ-ov program: Ukidanje ministarstava i općina, 100.000 novih radnih mjesta, plaće od 7600 kuna, donošenje ZERP-a i pokretanje hrvatskog 'bookinga'

HDZ-ov izborni program 'Sigurna Hrvatska' usvojen je na sjednici Središnjeg odbora stranke. Napisan je na oko stotinu stranica i ima 14 točaka. Premijer Andrej Plenković rekao je nakon sjednice kako će program imati pet velikih cjelina

U HDZ-u obećavaju i da će stvoriti uvjete za otvaranje 100.000 novih radnih mjesta te u to uložiti 10 milijardi kuna, kako će do kraja mandata prosječna plaća iznositi 7.600 kuna (u ožujku 6.713 kuna), a minimalna plaća najmanje 4.250 kuna, da će udvostručiti dječji doplatak , subvencionirati 20.000 stambenih kredita, te regulirati rad trgovina nedjeljom. Tu je i obećanje da će se smanjiti stopa poreza na dohodak s 24 posto na 20 posto, tj. sa 36 posto na 30 posto, kako će uložiti tri milijarde kuna u modernizaciju zdravsta i skrbi, te da će umirovljenicima povećati mirovine za najmanje 10 posto.

U točki “Samodostatnost u hrani i energiji” tvrdi se kako će povećati poljoprivrednu proizvodnju za 30 posto, na 22 milijarde kuna, izgraditi 20 regionalnih centara za voće i povrće te udvostručiti navodnjavane poljoprivredne površine, uz to, donijet će Državni plan prostornog razvoja, kao i prostorne planove ZERP-a i epikontinentalnog pojasa, “koji su temeljni prostorni planovi za područje cijele Hrvatske, uključujući i morske pojaseve”.

“Uspostavit ćemo web booking portal privatnog smještaja s provizijom do pet posto, otvoriti 20.000 novih radnih mjesta u turizmu te potaknuti izgradnju do 7000 novih hotelskih soba do kraja mandata”, naglašava se u programu.