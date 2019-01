Hasanbegović: 'Imamo politički tjednik koji nastupa s elementima subverzije, manipulacije'. Jelinić: 'Vidimo se na sudu'

U emisiji HRT-a Otvoreno u srijedu navečer gostovali su ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, bivši ministar kulture Zlatko Hasanbegović, saborski zastupnik Živog zida Branimir Bunjac te glavni urednik Nacionala Berislav Jelinić. Tema je bila što stoji iza fotomontaže potpredsjednika Vlade

'Njih to nije zanimalo, a mene je zanimalo. Osoba je donijela isprint, a kada sam pokazao interes, a potom sam na sticku dobije dvije fotografije. Vidio sam sedam ili osam fotografija iz mobitela. Izvoru sam rekao da je to priča kako god se okrene i da moram provjeriti o čemu se tu radi', govori Berislav Jelinić te dodaje da mu je u ovom trenutku jako teško reći što se tu dogodilo.

Nina Obuljen Koržinek na pitanje je li točna informacija da je ministar Tolušić dobio policijsku zaštitu, kaže "da nema ta saznanja, ali i da ih ima, da to ne bi mogla komentirati".

'Znam tko je to donio, ali moram čuvati novinarski izvor pod svaku cijenu. Bilo je dosta onih kojima je bilo žao što fotografije nisu autentične. Tomislav Tolušić radi svoj posao tako da izaziva dosta bure, to je čovjek kojega kritiziraju s raznih strana', dodaje.

Zlatko Hasanbegović ističe da su se jednim udarcem ubile dvije muhe. Tolušić je "dobio poseban status" u HDZ-ovskim previranjima koja nas očekuju. Također, stvorena je društvena psihoza putem koje se treba provesti briselska direktiva koja ima za cilj, a to je uvođenje cenzure.

'Ovdje se govori o falsifikatu koji je trebao teško inkriminirati potpredsjednika hrvatske Vlade. Da se to dogodilo, to bi ulazilo u školsku definiciju kako danas definiramo dezinformacije, poglavito ako je iza toga nije samo osoban interes, već udarac na instituciju potpredsjednika vlade', smatra ministrica kulture.

'Imamo jedan politički tjednik koji nastupa s elementima subverzije, manipulacije, različitim obavještajnim i paraobavještajnim podacima i sada imamo slučaj da je do gospodina Jelinića došao materijal, za koji tvrdi da je uoči samog objavljivanja egzaktno ustanovio da je falsificiran. Ako je to tako, zašto ste to objavili? Koja je svrha objavljivanja nečega što je lažno. Pa boriti se protiv lažnih vijesti se može jedino njihovim neobjavljivanjem', kaže bivši ministar kulture Zlatko Hasanbegović.

Jelinić se brani i kaže da je objavio vijest jer za nju postoji nedvojben javni interes.