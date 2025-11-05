Hamas predao još jedno tijelo izraelskog taoca: Evo što će dobiti zauzvrat

Po Hamasu, riječ je o posmrtnim ostacima taoca otetog u Izraelu. Zaposlenici Crvenog križa predat će lijes izraelskoj vojci, objavila je vojska. Identitet taoca mora potvrditi forenzički institut u Tel Aviv.

Izrael i Hamas dogovorili su se da će razmijeniti tijela u sklopu dogovora o prekidu vatre postignutog uz posredovanje SAD-a.

Po dogovoru, za svakog taoca čije posmrtne ostatke Hamas preda, Izrael mora predati tijela 15 stanovnika Pojasa Gaze. Izrael je do sada predao tijela 285 Palestinaca, od kojih je 84 identificirano, po palestinskim zdravstvenim vlastima.