Hamas predao tijela još tri taoca, slijedi identifikacija

Izrael je objavio da su njegove sigurnosne snage u Pojasu Gaze od Crvenog križa primile posmrtne ostatke trojice talaca koje je u nedjelju vratio Hamas u sklopu sporazuma o prekidu vatre postignutog uz posredovanje SAD-a, javlja France 24.

'Izrael je putem Crvenog križa primio lijesove s posmrtnim ostacima troje poginulih talaca koji su predani snagama IDF-a i Shin Beta unutar Pojasa Gaze', navodi se u priopćenju iz ureda premijera, dodajući da će posmrtni ostaci biti prebačeni u forenzički medicinski centar radi identifikacije.