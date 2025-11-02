Hamas predao tijela još tri taoca, slijedi identifikacija

Ured premijera u Izraelu u nedjelju je potvrdio da su primili posmrtne ostatke trojice preminulih talaca iz Gaze. Posmrtni ostaci, koji su pronađeni u tunelu na jugu Gaze prema izjavi Hamasa, bit će prebačeni u forenzički medicinski centar radi identifikacije.
Izrael je objavio da su njegove sigurnosne snage u Pojasu Gaze od Crvenog križa primile posmrtne ostatke trojice talaca koje je u nedjelju vratio Hamas u sklopu sporazuma o prekidu vatre postignutog uz posredovanje SAD-a, javlja France 24.
'Izrael je putem Crvenog križa primio lijesove s posmrtnim ostacima troje poginulih talaca koji su predani snagama IDF-a i Shin Beta unutar Pojasa Gaze', navodi se u priopćenju iz ureda premijera, dodajući da će posmrtni ostaci biti prebačeni u forenzički medicinski centar radi identifikacije.
U ranijem priopćenju Hamasa navodi se da su posmrtni ostaci pronađeni u nedjelju u tunelu na jugu Gaze.
Od stupanja na snagu primirja u Gazi 10. listopada, palestinski militanti su predali posmrtne ostatke 17 talaca, a 11 ih je ostalo u Gazi.
Militanti su svakih nekoliko dana predavali jedno ili dva tijela. Izrael je pozvao na brži napredak, a u određenim slučajevima je rekao da se ne radi o posmrtnim ostacima talaca. Hamas je rekao da je posao kompliciran zbog strašnog razaranja u Gazi.