HAK: Gradski promet pojačan, zastoji i kolone na A4

Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, pa se usporeno uz zastoje i kolone vozi na na autocesti A4 Goričan-Zagreb u smjeru Zagreba te zagrebačkoj obilaznici (A3 Bregana Lipovac) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, izvijestio je u četvrtak ujutro HAK.
Zastoji i kolone mogući su i u zonama radova, dodaje Hrvatski autoklub (HAK) te uz zagrebačku obilaznicu i autocestu A4 između čvorova Sesvete i Zagreb istok, kao moguće lokacije zastoja upozorava i na Istarski ipsilonu (A8) između čvora i tunela Učka, brzu cestu Solin-Klis (DC1) te Jadransku magistralu između Stobreča i Podstrane, osobito tijekom jutra i poslijepodneva.
Magla smanjuje vidljivost mjestimice u Lici.