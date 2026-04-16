GORIČAN-Zagreb

HAK: Gradski promet pojačan, zastoji i kolone na A4

I.K./Hina

16.04.2026 u 07:55

Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL
Bionic
Reading

Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, pa se usporeno uz zastoje i kolone vozi na na autocesti A4 Goričan-Zagreb u smjeru Zagreba te zagrebačkoj obilaznici (A3 Bregana Lipovac) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, izvijestio je u četvrtak ujutro HAK.

Zastoji i kolone mogući su i u zonama radova, dodaje Hrvatski autoklub (HAK) te uz zagrebačku obilaznicu i autocestu A4 između čvorova Sesvete i Zagreb istok, kao moguće lokacije zastoja upozorava i na Istarski ipsilonu (A8) između čvora i tunela Učka, brzu cestu Solin-Klis (DC1) te Jadransku magistralu između Stobreča i Podstrane, osobito tijekom jutra i poslijepodneva.

Magla smanjuje vidljivost mjestimice u Lici.

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
najpopularnije

Još vijesti