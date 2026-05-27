HAK upozorava vozače: Na autocesti A6 viđen medvjed

Iz HAK-a napominju vozačima da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima i održavaju sigurnosni razmak između vozila
Iz Hrvatskog autokluba (HAK) izvijestili su da je na autocesti A6 uočen medvjed. Životinja se našla između tunela Čardak i čvora Vrbovsko na kolniku u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h.
Zbog nevremena koje zahvaća sve veći dio zemlje, kolnici su ponegdje mokri ili vlažni i skliski. Zbog obilnijih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, ali i odroni, osobito na cestama u gorju te na Jadranskoj magistrali (DC8).
Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su mogući u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke (DC1) i Jadranske magistrale (DC8).
"Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima i održavaju sigurnosni razmak između vozila", poručili su iz HAK-a.