HAK upozorava vozače: Na autocesti A6 viđen medvjed

Iz Hrvatskog autokluba (HAK) izvijestili su da je na autocesti A6 uočen medvjed. Životinja se našla između tunela Čardak i čvora Vrbovsko na kolniku u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h.

Zbog nevremena koje zahvaća sve veći dio zemlje, kolnici su ponegdje mokri ili vlažni i skliski. Zbog obilnijih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, ali i odroni, osobito na cestama u gorju te na Jadranskoj magistrali (DC8).