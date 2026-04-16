Kratko ćemo uživati u suncu i toplini, a onda - promjena vremena: Evo kad stiže nova fronta

Takav trend potrajat će sve do kraja tjedna. Ipak, već krajem nedjelje sa sjevera stiže nova promjena. Kiša koja će početkom idućeg radnog tjedna ponovno donijeti nestabilnije prilike, javlja HRT.

Na Jadranu će se promjena osjetiti nešto ranije, najprije u Istri. Do tada će prevladavati sunčano i toplo vrijeme, uz temperature koje će se penjati i do 25 stupnjeva. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, dok će podno Velebita u drugom dijelu petka i početkom subote bura povremeno biti jaka.

Stabilizacija vremena povezana je s porastom tlaka zraka, što znači mirniju atmosferu i zadržavanje toplijeg zraka nad našim područjem. Slično toplo razdoblje već je zabilježeno početkom mjeseca u Zagrebu, a sada se ponavlja, uz još više jutarnje temperature.

U istočnim krajevima, Slavoniji, Baranji i Srijemu, očekuje se djelomice sunčano vrijeme. Iako postoji mogućnost za poneki kratkotrajni pljusak u poslijepodnevnim satima zbog razvoja oblaka, veći dio dana ostat će suh. Jutarnje temperature bit će oko 10 stupnjeva, a dnevne će se kretati između 20 i 22.

Lokalni pljuskovi mogući u središnjoj Hrvatskoj

Središnja Hrvatska imat će slične uvjete; mirna jutra, mjestimice uz maglu, te sunčana razdoblja tijekom dana. Lokalni proljetni pljuskovi nisu isključeni, a puhati će umjeren sjeveroistočni vjetar.

U gorskim krajevima očekuje se djelomice sunčano vrijeme, dok će na sjevernom Jadranu prevladavati sunce. U gorju je sredinom dana moguća slaba kiša, a u kotlinama se ujutro može pojaviti kratkotrajna magla. Vjetar će biti slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni, dok će bura jačati prema večeri, osobito podno Velebita. Jutarnje temperature u gorju bit će između 7 i 10 stupnjeva, na moru od 11 do 14, dok će dnevne dosezati 20 do 22, a u gorju oko 18.