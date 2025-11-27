Hajdaš Dončić: Proračun je pun kolesterola i steroida

'Ovaj prijedlog proračuna dokazuje da fiskalna stabilnost i socijalna osjetljivost ne isključuju jedno drugo, već se međusobno dopunjuju', naglasio je zastupnik HDZ-a.

Ovo je proračun koji štiti ranjive skupine, jača standard radnika, osigurava povijesna ulaganja u obranu, zdravstvo, infrastrukturu i digitalizaciju, te čuva fiskalnu stabilnost i u vrijeme povećanih globalnih rizika, kazao je Miro Totgergeli u ime Kluba HDZ-a, nabrajajući Vladina postignuća, od gospodarskog rasta do pada stope nezaposlenosti i rasta zaposlenosti, te većih plaća i mirovina.

Dubravka Lipovac Pehar (Klub Domovinskog pokreta) posebno je pak pohvalila povećana ulaganja za mlade obitelji, demografiju i iseljeništvo.

Za razliku od vladajućih oporba ima sasvim drugačije viđenje.

Hajdaš Dončić: Proračun pun kolesterola i steroida

Siniša Hajdaš Dončić (Klub SDP-a) ocijenio je da je prijedlog državnog proračuna Andreja Plenkovića 'pun kolesterola i steroida'. 'Kolesterol se odnosi na stanje u zdravstvu, a stereoidi se odnose na EU fondove', kazao je i upozorio da nepodmireni dug u zdravstvu iznosi gotovo 900 milijuna eura. Smatra kako se novac iz europskih fondova mogao bolje iskoristiti, primjerice za proizvodnju hrane 'pa nam sada strani trgovački lanci ne bi diktirali tempo cijena'.

Kako je kazao, SDP se zalaže za reformu sustava poreza na dobit i kažnjavanje onih koji su iskoristili inflaciju za ostvarivanje ekstraprofita. Dobitnici proračuna su poslovne banke, trgovački lanci te mešetari u građevinskom sektoru, smatra Hajdaš Dončić.

Damir Bakić (Klub Možemo!) preoptimističnim smatra projekciju prihoda od PDV-a. Također je upozorio da se u prijedlogu proračuna predviđa da će lokalna država zabilježiti deficit, kazavši kako je to ozbiljna smetnja najavljenim poreznim promjenama u 2027. godini.

Istaknuo je također važnost rješavanja problema zdravstvenog sustava, posebice onog dijela koji se odnosi na financijsku održivost te na netransparentnost financiranja.

Dario Zurovec (Klub nezavisnih zastupnika) ocijenio je da se u proračunu vodi premalo računa o razvoju. Kada se pogleda struktura troškova vidimo da su stvari uglavnom zadane, potrošnja za obranu, mirovine, socijalna davanja, plaće, priuštivo stanovanje, i tu ima vrlo malo mjesta za razvoj, ulaganja u gospodarstvo, konkurentnost i rast produktivnosti, rekao je Zurovec.

Peternel: Smanjiti PDV-a na hranu i osnovne potrepštine

Slično misli i Igor Peternel (Klub Dom i nacionalno okupljanje i Hrvatski suverenisti) koji potvrđuje da je proračun socijalan ali ne i razvojan. Predlaže da se razmisli o daljnjem smanjenju PDV-a na hranu i osnovne potrepštine, te preusmjeravanje sredstava na domaću proizvodnju i poljoprivredu.

Peternelu je posebno zasmetalo što će se iz proračuna dalje financirati tjednik „Novosti” i Srpsko narodno vijeće (SNV).

Nikola Grmoja u ime Kluba Mosta i nezavisnog Josipa Jurčevića najavio je da će uputiti na proračun niz amandmana usmjerenih na poboljšanje kvalitete života na lokalnoj razini diljem Hrvatske. Pritom je sam proračun nazvao protuhrvatskim i veleizdajničkim jer se, kako je naveo, smanjuju sredstva za potpomognuta područja, a povećavaju Miloradu Pupovcu i s njim povezanim udrugama, te za rodne programe.

Anka Mrak Taritaš (Klub HSS-a, GLAS-a, DOSIP-a) smatra da u proračunu nema ozbiljne ideje vodilje kojim smjerom Vlada vodi politiku, osim da smo preuzeli „europsku šizu” oko izdvajanja za obranu, a nismo se poveli za europskim zemljama kad su u pitanju izdvajanja za znanost , zdravstvo, ozbiljne demografske politike i zelene politike. Dodaje kako i dalje nema ni traga ozbiljnoj imigracijskoj politici ni politici integracije stranih radnika. Posebno je apostrofirala i zdravstvo te najavila niz amandmana kojim će tražiti sredstva za nabavu određenih medicinskih uređaja.

I Dalibor Paus (Klub IDS-a, PGS-a, UNIJA KVARNERA i ISU-PIP-a) drži da nismo europska sredstva dovoljno usmjerili na inovacije i razvoj.

Ako do 2027. ili 2028. ne stvorimo preduvjete za rast koji ne ovisi o stalnoj većoj državnoj i osobnoj potrošnji, te o fondovima EU-a, bit ćemo u lošijoj poziciji i deficit će biti bitno veći, upozorio je.

Na potrebu strukturnih reformi ukazao je i Damir Barbir (Klub Centra i Nezavisne platforme Sjevera). Nužna je veće sloboda poduzetnicima i zdravija struktura gospodarstva, na prvom mjestu trebalo bi biti obrazovanje i znanost, na drugom učinkovitija javna uprava i pravosuđe, kao i zdravstvo, a na trećem teritorijalna reorganizacija, poručio je zastupnik.

Anja Šimpraga (Klub SDSS-a) istaknula je kako građane, naročito u ruralnim krajevima, najviše zanima koliko sredstava u proračunu se izdvaja za vodovod ili ceste, naglasivši kako i dalje postoji potreba za većom podrškom nerazvijenim općinama i gradovima.

Furio Radin i Vladimir Bilek (Klub zastupnika nacionalnih manjina) zadovoljni su što su svim institucijama koje se bave ljudskim i pravima nacionalnih manjina porasla sredstva. Ulaganje u manjine je ulaganje u stabilnost, uključivost i uređenu državu, naglasio je Radin.