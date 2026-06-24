Hajdaš Dončić objasnio zašto je inflacija 'Plenkovićeva'

Govoreći o uvođenju poreza na ekstraprofit , kazao je kako je to zakašnjela mjera i neće polučiti rezultat jer su korporacije dobile dovoljno vremena da "našteluju" bilance.

"Zašto inflaciju zovemo Plenkovićova inflacija ? Iz vrlo jednostavnog razloga, index potrošačkih cijena u Hrvatskoj raste, a indeks proizvođačkih cijena stagnira. Zato su i poljoprijednici imali prosvjed. Cijena pšenice u Hrvatskoj je 150, a na burzama 220 eura. Marže maloprodanih lanaca, trgovačkih lanaca, u Hrvatskoj su 8 posto, a u Europi 6 posto", rekao je predsjednik SDP-a na konferenciji za novinare.

"Riječ je o spašavanju proračuna, a ne proračuna građana", ustvrdio je Hajdaš Dončić, dodavši da su dobitnici inflacije u Hrvatskoj strani trgovački lanci, telekomi i banke.

"Oni su strani plaćenici i njih neću okrivljivati. Onaj tko im to dozvoljava plaćen je od hrvatskih poreznih obveznika, a zove se Andrej Plenković. Zato kažemo da inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime, Andreja Plenkovića", rekao je Hajfdaš Dončić.

SDP, naglasio je, nudi promjenu ekonomskog modela, drugačiju industrijsku politiku, s naglaskom na proizvodnju hrane u Hrvatskoj te prehrambenu i energetsku samodostatnost.

Koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić poručila je da "Plenkovićeva inflacija" doprinijela povećanju bogatstva korporacija, banaka i telekoma dok je Vlada propustila iskoristiti europske novce kako bi osigurala prehrambenu i energetsku samodostatnost.

Ustvrdila je kako nije slučajno da Hrvatska ima jednu od najviših stopa inflacije i najviše cijene hrane u Evropi.

"Nije slučajno da naši proizvođači žitarica imaju za 20-30 posto niže otkupne cijene nego u susjednoj Mađarskoj. To nije slučajno. Nije slučajno da naši proizvođači voća i povrća su svega u 10 posto pokriveni ugovorima, a da su Austrijanci, primjerice, u 95 posto pokriveni ugovorima sa zagarantiranim otkupom cijena. To nije slučajno. Nije ni slučajno da kod nas jedini koji prosperiraju su preprodavači, trgovački lanci i banke. To nije slučajno. To je politički izbor", kazala je Benčić.

Potpuno je nevjerovatno i apsurdno da Slavonija, koja je prepuna poljoprirodnih površina, prirodnih resursa, nema samodostatnost što se tiče poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije, ustvrdila je saborska zastupnica SDP-a Sanja Radolović.

"Nevjerovatno je da smo postali zemlja smrznutih proizvoda, gdje praktički kruh dobivamo iz, primjerice, stotinama kilometra dalje Poljske, uvozimo dakle smrznute gotovo pekerske proizvode", dodala je.