Hajdaš Dončić: Moguće je da ne bude ni točkaste koalicije s Možemo!

'Ako se Plenković onako malo jako ukakio i boji se suparnika u prvoj izbornoj jedinici, Zorana Milanovića , koji bi ga vjerojatno pomeo, onda će produžena ruka Andreja Plenkovića i HDZ-a Ustavni sud donijeti odluku da Milanović ne može biti SDP-ov kandidat u prvoj izbornoj jedinici', rekao je Hajdaš Dončić u razgovoru s reporterkom Nove TV Sabinom Tandarom Knezović i dodao da je to za SDP nebitno jer će Milanović ionako biti premijerski kandidat te stranke.

Na pitanje bi li on na Milanovićevu mjestu podnio ostavku, Hajdaš Dončić je rekao da zašto bi HDZ-u dali obje poluge vlasti, da imaju i premijera i privremenog predsjednika, što bi u slučaju ostavke predsjednika RH bio predsjednik Sabora Gordan Jandroković . Potpredsjednik SDP-a rekao je da je za Milanovićev plan znalo 'malo dobrih ljudi', a da SDP-ova odluka da ga nominira kao premijerskog kandidat nije potez očajnika, nego potez pobjednika. Naglasio je da SDP ima širi koalicijski potencijal od HDZ-a te da će okupiti široku koaliciju.

Činjenicu da je koordinatorica stranke Možemo! Sandra Benčić rekla da bi ona u Milanovićevoj poziciji prvo dala ostavku, Hajdaš Dončić je rekao da Benčić nije u njihovoj koaliciji, a o mogućoj točkastoj koaliciji s tom strankom rekao je sljedeće:

'Nismo još počeli surađivati. Ako do toga dođe, izaći ćemo u nekim izbornim jedinicama točkasto. Ako do toga ne dođe, izaći će SDP-ova koalicija samostalno. Izlazak potpuno bez Možemo! je apsolutno mogući scenarij. Do srijede dovršavamo sve', rekao je i dodao da će o mogućim koalicijama s Mostom ili Domovinskim pokretom odlučiti mandat za sastav vlade i Glavni odbor SDP-a.