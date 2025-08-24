vremenska prognoza

Pretežno sunčano, ali moguć je i poneki popodnevni pljusak

V. B./Hina

24.08.2025 u 09:42

Promjenjivo vrijeme
Promjenjivo vrijeme Izvor: Pixsell / Autor: Sime Zelic/PIXSELL
Bionic
Reading

Ujutro promjenjivo oblačno, lokalno uz malo kiše, ponajprije u unutrašnjosti, zatim pretežno sunčano, a u unutrašnjosti Dalmacije moguć je poneki popodnevni pljusak, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za nedjelju

Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, poslijepodne će slabjeti i mjestimice okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

Najviša temperatura zraka između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 29 Celzijevih stupnjeva.

Ograničenja prometa

Kolnici su mjestimice mokri na cestama u unutrašnjosti, zbog jakog vjetra tijekom dana moguća su ograničenja prometa za pojedine skupine vozila na Jadranu, izvijestio je u nedjelju Hrvatski autoklub.

Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja, te Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila skupina), a između Senja i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina).

vezane vijesti

Povremena usporavanja u prometu moguća su na autocestama kod odmorišta, pred tunelima i naplatnim postajama, na prilazima turističkih središta, trajektnih luka i pristaništa te na graničnim prijelazima.

Na A1 Zagreb-Ploče-Karamatići povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora, vozi se bez zastoja; povećana je gustoća prometa između čvora Zadar istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba; pred naplatom Lučko u smjeru mora, i Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja

Na A2 Zagreb-Macelj promet je redovit

Na A3 Bregana-Lipovac  povremeno je pojačan promet u smjeru Bregane, vozi se bez zastoja

Na Istarskom ipsilonu pojačan je promet u smjeru graničnih prijelaza Kaštel i Plovanija

U prekidu je katamaran na relaciji Pula-Zadar-Pula.

Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
propaganda, ali...

propaganda, ali...

Sjeverna Koreja objavila snimke borbi iz Kurska, analitičari: Kimovi vojnici su napredovali
vrsaljko o incidentu

vrsaljko o incidentu

'Policija se srdačno pozdravljala s tim šljamom, slušali su kako mi vrijeđaju roditelje'
pišu njemački mediji

pišu njemački mediji

I Kina spremna poslati vojnike u Ukrajinu, ali samo pod jednim uvjetom

najpopularnije

Još vijesti