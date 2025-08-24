Pretežno sunčano, ali moguć je i poneki popodnevni pljusak

Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, poslijepodne će slabjeti i mjestimice okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

Najviša temperatura zraka između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 29 Celzijevih stupnjeva.

Ograničenja prometa

Kolnici su mjestimice mokri na cestama u unutrašnjosti, zbog jakog vjetra tijekom dana moguća su ograničenja prometa za pojedine skupine vozila na Jadranu, izvijestio je u nedjelju Hrvatski autoklub.

Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja, te Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila skupina), a između Senja i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina).