Đulabić: 'Ne podnese li Milanović ostavku, moguća je nakaradna situacija'

'Ne vidim zašto predsjednik ne bi mogao reći da će biti premijerski kandidat. Ako se to dogodi i realizira, on bi morao podnijeti ostavku u onome trenutku kada ga zaista nova većina predloži kao premijerskog kandidata', rekao je Đulabić. Dodao je i da je Milanović morao podnijeti ostavku jer je to dobar demokratski običaj, ali da to nije protuustavno.

'To nije obavljanje javne dužnosti i sudjelujete u političkom procesu, svrstavate se u jednu stranu jasno bez ikakvih ograda. Time se izlazi iz ustavnih okvira koji tvrde da predsjednik ne bi trebao biti član niti jedne političke stranke ', rekao je Đulabić. No, također smatra da Milanović ne bi morao podnijeti ostavku ako bi samo ostao kandidat za premijera. U tom bi slučaju ostavku morao podnijeti, kaže Đulabić, ako postane mandatar za sastavljanje vlade.

'Dati političku najavu nije protuustavno, sa stajališta striktne formalne pravnosti to je tako. Mi trenutno imamo jednu odluku, onu o raspisivanju izbora i imamo jednu najavu - da će Milanović nešto biti. To su dvije različite stvari. Na konferenciji za medije je bilo izjavljeno da će biti nositelj liste, a kasnije je Milanović napisao da će podnijeti ostavku nakon pobjede. U prvoj situaciji, ako bude na listi, mora podnijeti ostavku prije no što dođe na listu. U drugoj situaciji mora podnijeti ostavku prije no što bude mandatar', kazao je Đulabić. Naglasio je i da bi bila nakaradna situacija u kojoj bi SDP s kandidatom Milanovićem došao na predaju potpisa za sastavljanje vlade predsjedniku Milanoviću.

'To ne bi smjelo biti moguće. On, ako bi bio mandatar, morao bi podnijeti ostavku. Ne možete sami sebi dati mandat, pretrčati s jedne strane i reći 'Ja sam mandatar', a potom na drugu stranu i reći 'Prihvaćam, evo vam mandat'. To bi bilo smiješno i nakaradno. Nitko ozbiljan taj scenarij ne može zamisliti', zaključio je Đulabić.