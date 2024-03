Skoko: Milanović sklon koaliciji s Mostom i Domovinskim pokretom

Kako kaže, angažman Milanovića ljevica doživljava kao dolazak Mesije. 'Ljevica ga je dočekala kao Mesiju, u četiri godine nisu mogli izroditi novog lidera koji bi mogao bi pandan Andreju Plenkoviću', istaknuo je. Ovo je, kako kaže - sigurno 'vjetar u jedra SDP-u, ali s druge strane i nizu lijevo-liberalnih stranaka. 'Morat će redefinirati dio svog programa, ali i međusobne odnose, jer ova situacija mijenja sve', ustvrdio je.

Tri opcije za razrješenje ustavnopravne krize

Govoreći o opcijama za razrješenje ustavnopravne krize koja je nastala objavom predsjednika Milanovića, Skoko je istaknuo tri ishoda do kojih može doći. Prva je da Ustavni sud ne dozvoli predsjedniku - što je Skoki najlogičnije - da bude nositelj liste, jer je to nespojivo s obnašanjem dužnosti predsjednika. Samim time bi ga natjerali na podnošenje ostavke pa da onda predsjednik Sabora preuzme dužnost. Druga je opcija da ostane sve po starom, a to bi 'bilo jako loše za hrvatsku demokraciju i ustavno-pravni poredak. Izazvalo bi daleko više pitanja, nego odgovora'. Treća opcija je da Ustavni sud naloži da se Milanović makne kao nositelj liste u prvoj izbornoj jedinici, ali to ga ne obvezuje da kasnije ne bude kandidat za premijera. U praksi bi to značilo da će on nastaviti voditi kampanju s Pantovčaka, a obnašati dužnost predsjednika. Komentirajući Milanovićevu izjavu o 'Vladi nacionalnog spasa' Skoko ističe da predsjednik nije nesklon desnim politikama.