Hajdaš Dončić: Ako ga premijer ne smijeni, SDP će pokrenuti pitanje opoziva Paladine

Saborski zastupnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u utorak je u Čakovcu izjavio da će SDP nezadovoljan dinamikom obnove na potresom pogođenom području, poslije 15. siječnja, ako ga dotad premijer ne smijeni, pokrenuti pitanje opoziva ministra Paladine, a također i državnog tajnika Hanžeka

„Ne da je ovo nestvarno, nego je ovo sramotno. U Hrvatskoj smo do sada imali dvije velike obnove, jednu poslije Domovinskog rata, kada se godišnje obnavljalo preko 30 tisuća kuća i obnovu u Gunji koja je bila završena u rekordnom vremenu. Dakle, ovo je katastrofalno, a ovdje nije greška samo ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Paladine već i premijera”, rekao je Dončić

Na novinarsko pitanje hoće li to biti zajednička inicijativa s Mostom, Hajdaš Dončić je odgovorio da to ovisi o taktici te da do 15. siječnja "'cijela ta priča ni ne može ući u javnost."

Potpredsjednik SDP-a Hajdaš Dončić rekao je da ne bi bilo dovoljno da ode samo državni tajnik Središnjeg državnog ureda za stambeno zbrinjavanje i obnovu Gordan Hanžek, već da treba otići i ministar.

Na primjedbu novinara da to možda nije najbolje rješenje jer bi trebalo vremena da se novi ministar uhoda, Hajdaš Dončić je rekao da 'nije stvar u uhodavanju, nego u ubrzavanju procesa:

„Pitanje je je li ministar Paladina uopće imao političku podršku, pošto ne pripada HDZ-u, da ubrza neke procese. To znači u opremanju zakona, podzakonskih akata i slično. No, ponavljam još jednom, ključna i odgovorna osoba za to je Andrej Plenković, ne toliko ministar”, izjavio je.

Kolar: Konačno na proljeće izgradnja prvih zamjenskih kuća​, ​​​​ Paladina nije odgovoran za ono od prije dvije godine

O obnovi je govorio i krapinsko- zagorski Željko Kolar

„Imamo 28 kuća koje je potrebno srušiti i sagraditi nove. Nekoliko sam puta javno izražavao svoje nezadovoljstvo s obnovom jer ona zapravo nije ni postojala. No, treba reći da se je konačno nešto pokrenulo pa se tako na području županije srušilo osam kuća, a za još osam kuća je doneseno rješenje o rušenju”, rekao je Kolar i dodao da je za osam kuća doneseno rješenje o novoizgradnji.

Istaknuo je kako očekuje da će nakon donošenja rješenja ubrzo doći i do raspisivanja javnih poziva i poziva izvođačima radova te da se nada da će se 'konačno na proljeće početi s izgradnjom prvih zamjenskih kuća.