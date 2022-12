Obećavao je desetke gotovih kuća i stotine gradilišta na Banovini. Provjerili smo što se ostvarilo od onoga što je Paladina govorio početkom mandata

Još je par dana ostalo do druge obljetnice velikog potresa na Banovini, a dio stanovnika pogođenih područja i dalje dočekuje još jednu Novu godinu u kontejnerima. Obnova već dvije godine ne ide dovoljno brzo, a sada se govori i o odlasku ministra Ivana Paladine, koji je prije samo nekoliko mjeseci predstavio veliki plan obnove

Samo mjesec dana od imenovanja, Paladina je u travnju predstavio i veliki plan ubrzanja obnove , a tada je govorio da je cilj do kraja ljeta započeti radove na svim vrstama obnove, na području svih županija. 'Prioritet je da svim građanima koji su sada u kontejnerima ili hostelima osiguramo to da provedu zimu u svojim domovima ili adekvatnom smještaju', govorio je tada Paladina.

Cilj mu je bio i do kraja ljeta započeti radove na svim konstrukcijskim obnovama i zamjenskim kućama, no već u rujnu se pokazalo da do toga nije došlo. Hvalio se tada Paladina da su ostvarili cilj od 200 gradilišta, no to se ne odnosi samo na obiteljske kuće. 'Govorimo o 80-ak gradilišta zamjenskih, obiteljskih kuća na Banovini, o 16 višestambenih zgrada koje se grade na Banovini, imamo 40-ak gradilišta konstrukcijske obnove na području grada Zagreba, imamo više od 100 gradilišta konstrukcijske obnove javnih objekata. To je cilj koji smo ostvarili', govorio je Paladina u rujnu.

Dao je tada novo obećanje - do zime će biti gotovo nekoliko desetaka zamjenskih kuća. Zime je već dobrano krenula, a što pokazuju rezultati?

Prema posljednjem izvještaju Stožera za uklanjanje posljedica potresa na Banovini od prije desetak dana, u dvije godine od potresa završeno je samo 6 zamjenskih kuća (1 donatorska). U programu uklanjanja i izgradnje zamjenskih obiteljskih kuća nalazi se 317 kuća (Sisačko-moslavačka županija - 309, Zagrebačka županija - 8), trenutačno potpisano 126 izjava o odabiru zamjenske/tipske kuće: 86 kuća u izgradnji (9 donatorskih), 17 pripremni radovi, 12 uklanjanje). Dosad je ugovorena gradnja 578 kuća (78 kuća suha drvena građa, 404 kuće klasična zidana gradnja, 96 montažnih drvenih kuća). Zaprimljene su i 79 odluke za konstrukcijsku samoobnovu (64 za obiteljske kuće, 3 izgradnja novih kuća i 12 za obnovu zgrada).