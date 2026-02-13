Guverner Kalifornije o 'privremenom' Trumpu: Odlazi za tri godine

Komentirajući Trumpovo ukidanje energetskih i ekoloških propisa, Newsom je ustvrdio da predsjednik "ustraje u gluposti" te da "pokušava rekreirati 19. stoljeće".

Newsom je istaknuo kako po pitanju zaštite okoliša i klime u povijesti SAD-a nikada nije bilo "razornijeg predsjednika".

Demokrat je u bavarskoj prijestolnici u raspravi o klimatskoj politici rekao da je Trump 'privremen' te će „otići za tri godine”.

U SVE SE MIJEŠA

Trump je u četvrtak najavio da će američka Agencija za zaštitu okoliša (EPA) poništiti ključnu procjenu kojom je šest stakleničkih plinova kategorizirano kao zagađenje zraka štetno za zdravlje ljudi, što predstavlja snažan udarac naporima u borbi protiv klimatskih promjena, piše agencija dpa.

Newsom je upozorio da građani već trpe posljedice loše kvalitete zraka, sve češćih šumskih požara i poplava, ukazujući na brojne klimatske katastrofe koje pogađaju SAD.

Newsoma se u javnosti često smatra potencijalnim predsjedničkim kandidatom Demokratske stranke za izbore 2028. godine.

Kao guverner Kalifornije on predvodi najmnogoljudniju i ekonomski najmoćniju saveznu državu SAD-a, a pozornost privlači i čestim verbalnim napadima na Trumpa putem društvenih mreža.

Kao i tijekom prošlomjesečnog nastupa na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu, Newsom je u Muenchenu pozvao na izravno suprotstavljanje Trumpu, tražeći odgovornost i od poslovnih lidera.

"Moramo istupiti s više jasnoće i uvjerenja te moramo biti dosljedniji", poručio je.

U Davosu je Newsom dospio na naslovnice kritizirajući, prema njegovim riječima, "pokoran stav" europskih čelnika prema Trumpu. "Vrijeme je da se uozbiljimo i prestanemo biti suučesnici. Vrijeme je da ostanemo uspravni, čvrsti i pokažemo karakter", zaključio je Newsom.