Guterres zatražio još 35 milijardi dolara za program WHO-a protiv covida-19

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres zatražio je još 35 milijardi dolara, uključujući 15 milijardi u sljedeća tri mjeseca, za program "ACT Accelerator" Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) kojim se podržava razvoj cjepiva, liječenje i dijagnostika covida-19

Dosad su prikupljene tri milijarde dolara, rekao je Guterres na događaju prenošenom online u četvrtak nazivajući to "financiranjem sjemenja", što je manje od 10 posto svote koju WHO treba za program formalno nazvan Acces to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator.

Novčana potpora je dosad zaostajala za ciljevima, a države i vlade uključujući Europsku uniju, Veliku Britaniju, Japan i Sjedinjene Države sklapaju bilateralne dogovore za cjepiva, što je ponukalo Guterresa i glavnog direktora WHO-a Tedrosa Adhana Ghebreyesusa da pozove države na veći doprinos.