Grmoja uzvraća Plenkoviću: Je li riječ o kukavičluku ili političkoj anemiji?

'Slabokrvni Andrej uporno izbjegava sučeljavanje i u nedostatku hrabrosti za sučeljavanje naziva me političkom sitneži. Bizarno je da o političkoj sitneži priča čovjek koji je vladao uz pomoć žetona s optužnicama i zatvorskim kaznama te manjinaca od kojih su neki dobili manje glasova nego što je on izgubio ministara. Ako sam uistinu politička sitnež, zašto onda ne dođe i potaraca me.