Grmoja: Most ne žica glasove nego nudi konkretan program

"Prvi smo predstavili program koji predviđa rast plaća kroz smanjenje poreza na dohodak, rast mirovina kroz ukidanje poreza na mirovine i usklađivanje s inflacijom, a jedini je Most predstavio demografsku strategiju obnove Hrvatske koja predviđa snažne mjere poput uvođenja jedinstvenog dječjeg doplatka, prodaje državnih nekretnina kako bi se riješilo stambeno pitanje mladih obitelji, šestosatno radno vrijeme za majke do navršene 10. godine najmlađeg djeteta", rekao je na konferenciji za novinare. Most, tvrdi Grmoja, 'ne žica građane da mu daju glas, nego zaista govori što će učiniti za njih'.