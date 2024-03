Grmoja priznao da je pogriješio kad je u petak objavio kandidaturu za premijera

Odgovarajući na pitanje u Dnevniku Nove TV je li se Most sve dogovorio sa Zoranom Milanovićem i je li dio ove njegove ofenzive Grmoja je kazao: Da nismo dio te ofenzive pokazuje i to što sam u petak objavio svoju kandidaturu za premijera, dakle sat vremena nakon ovog prevrtanja stola. Da sam znao da će se to dogoditi, ne bih to napravio

Dodao je da se nije osjećao uzaludno taj dan iako dan nije protekao kako su planirali.

'Ali tako je to u politici. Kampanja je tek počela i uvjeren sam da su građani prepoznali nas kao najaktivniju oporbu. Uostalom jedini smo se suprotstavili onim suludim mjerama u vrijeme koronavirusa', kazao je Grmoja.