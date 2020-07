Grmoja tvrdi da mu je Tomašević prijetio da će platiti, zastupnik zeleno-lijeve koalicije uzvraća: To je bilo kroz šalu, ako misli da sam prijetio, ispričavam se

Mostov saborski zastupnik Nikola Grmoja opisao je događaj koji mu se dogodio pri dolasku na konstituirajuću sjednicu Sabora

U izjavi za N1 pojasnio je da su zastupnici iz Možemo! i Tomislav Tomašpević rekli da će platiti zbog izjava na N1.

Na njegovo pitanje je li to prijetnja, kaže da je Tomašević rekao: 'Platit ćeš'.

'Mislim da sam blago kritizirao Možemo, da su neiskusni, kao što smo i mi bili. Volio bih da Bandić padne, ali oni za to nemaju potrebnog iskustva. Rade paniku što će Marija Selak Raspudić biti predložena za čelnicu Odbora za ravnopravnost spolova, a oni taj odbor nisu ni tražili', rekao je Grmoja.

'Ovdje je politička arena, čut će se se svega. Ne bojim se Tomaševića, ali je zabrinjavajuće da ljudi iz drugih političkih opcija imaju stav. Ne znam zašto se toliko uznemirio, možda se već vidi u ulozi gradonačelnika. Možda se već osilio, što nikako nije dobro', poručio je.

Tomislav Tomašević potom je također dao izjavu, rekavši da je Grmoja govorio svašta na N1.

'Naravno da nije bilo nikakve prijetnje. Usput, u podbadanju, u šali rekao sam da ćemo reagirati na to što je on rekao. Most se sada pozicionira kao nekakav akter za rušenje Bandića. Ne znam koja je njihova uloga da oni imaju govoriti da drugi nisu za to', rekao je Tomašević, poričući da je Grmoji rekao da će platiti za to.

'Pogodilo me, ovo je bilo usputno podbadanje. Ovo nije bila naša jedina komunikacija, nije bilo ništa zlonamjerno, ali on očito traži medijsku pozoronost. Nije bila namjera. Ako je imalo mislio da sam mu prijetio, ja mu se ispričavam', rekao je Tomašević.

Reporterka N1 ocijenila je da je Grmoja kritika tijekom gostovanja na N1 bila blaga.

'Bilo je kritika oko toga da smo neiskusni. Više mi je zasmetala komunikacija koja se događala oko Odbora za ravnopravnost spolova. Očekivali smo da će SDP uzeti taj odbor kao što je i svaki put. Kao što znate, pregovaraju SDP i Most da se taj odbor zamijeni, što bi bilo dobro. Tako mi govore u SDP-u. To je moguće, ništa nije definirano niti izglasano', rekao je Tomašević, ponavljajući da je ovo sad sve 'preuveličano'.

'Ako je to shvatio kao ozbiljnu prijetnju, ja mu se ispričavam', ponovio je Tomašević.