Grmoja: Ljudi su za HDZ dijelom glasali iz straha, Plenković će dovesti u pitanje medijske i građanske slobode

Nikola Grmoja iz Mosta rekao je da je zadovoljan rezultatom na parlamentarnim izborima održanim u nedjelju. Kazao je da se u Mostu nisu osjećali otpisanima ni u jednom trenutku

"To je bila koalicija i logično je da će neki ići u osnivanje klubova, jer je jedino Most, Reformisti i HNS su izašli samostalno, a mi smo napravili dobar rezultat. Nastojat ćemo opravdati povjerenje u ovom sazivu Sabora", rekao je Grmoja.

"Žetončića neće biti, nije ih bilo ni do sada. Radi se o ljudima s karijerom i integritetom koji to sebi neće priuštiti. Što će drugi raditi, ne mogu znati. Andrej Plenković će imati stabilnu većinu i vjerujem da će ga drugi podržavati od prigode do prigode", rekao je Grmoja.

Znamo kako oni funkcioniraju, jasno je da će dio medija biti pod kontrolom vladajućih, kao i da drže javne institucije i sada će se to još jače vidjeti. To su hrvatski birači birali, a na nama je da idući put izvučemo ljude na birališta", rekao je Grmoja.

"U Slavoniji smo prešli izborni prag, ali smo ostali bez mandata, a u četvrtoj smo bili jako blizu praga, no u ovoj raspodjeli nismo dobili mandate tamo. Jedino je Marin Miletić dobio u 200 glasova, ali s obzirom na ankete koje su Miletiću davale 2.8, a nekima 7 posto, a on je ušao u Sabor, vidi se da se anketama pokušalo zaustaviti Most, ali nisu u tome uspjeli", kaže Grmoja.

Kada su u pitanju optužbe za ekstremizam u Mostu, kaže kako Most nije ekstremistička stranka.

"Ako ćemo govoriti o ekstremizmu, mi ne zagovaramo da se oduzima privatna imovina, da netko u hrvatskom društvu ispašta zbog svojih uvjerenja. Ne bih rekao da je Most desnica, nego moderni desni centar kojem su borba protiv korupcije i reforma pravosuđa u cilju.

Katarina Peović napada one koji osuđuju komunizam, a koji je mnoštvo ljudi koštao života. Onaj tko to ne prihvaća nije za demokratski poredak. Ako me takvi svrstavaju u rigidnu desnicu, jasno mi je zašto je to tako", rekao je Grmoja.

Dodao je kako će svaki konstruktivan prijedlog koji ide u korist građana, neovisno s kojeg spektra dolazi, Most prihvatiti - ako ih bude.

"Mi smo dali preko 50 prijedloga zakona u prošlom sazivu, a mi smo i jedina opcija koja je dva puta napustila pozicije u vladi, i jasno mi je da nekome smeta što je to tako", rekao je Grmoja.

"Mislim da nam to što smo bili u koalicij s HDZ-om nitko ne zamjera, jer je jasno da ako nešto želite promijeniti morate biti u vlasti, a mi nismo u vlasti bili da bi dizali ruke za HDZ. Mi smo jedina takozvana treća opcija koja je tri ciklusa zaredom ostvarila dobar rezultat - Živi Zid, Reformisti, oni su nestali. A ljudi su nama sada potporu dali kao da smo novi na političkoj sceni. Vrijeme Mosta tek dolazi, i jedna dobra priča kao što je Most ne da se lako ugasiti.

Dio je ljudi bio u strahu i zato je odabrao one koji su na vlasti. Mi ćemo i dalje zagovarati elektroničko i dopisno glasanje, veću participaciju građana, a njima je očito cilj manja izlaznost uz njihovu mašineriju, dok je nama cilj poboljšanje demokratskog procesa", zaključio je Nikola Grmoja.