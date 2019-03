Grmoja: HDZ je klijentelistička organizacija sklona kriminalu i aferama

Mostov politički tajnik Nikola Grmoja u četvrtak je optužio HDZ da se zbog brojnih afera, pa i zadnjih oko prometne nesreće i skupocjenog Mercedesa ministrice Gabrijele Žalac, dokazuje kao 'klijentelistička organizacija sklona kriminalu i aferama

'HDZ je jedna klijentelistička organizacija koja je sklona i kriminalu i aferama, a ovisno o tome kako kome odgovara, te afere, kriminalne radnje, ti repovi izlaze u javnost. Znači, ministirca je odgovorna, a sad kad će se to plasirati... to se plasira ovisno o tome kako to kome u HDZ-u odgovara', izjavio je Grmoja novinarima u Saboru.