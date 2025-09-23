Grlić Radman židovskim organizacijama: Hrvatska je predana borbi protiv antisemitizma

Grlić Radman se u ponedjeljak sastao s Američkim židovskim odborom, B'nai B'rith Internationalom i Svjetskom organizacijom za židovsku restituciju, a na tom susretu "potvrđena je snažna predanost Hrvatske borbi protiv antisemitizma , unaprjeđenju restitucije i očuvanju židovske baštine", navodi se u objavi ministarstva vanjskih i europskih poslova na X-u.

Ministar je sudjelovao i na obilježavanju 30. obljetnice Četvrte svjetske konferencije o ženama, održane u Pekingu 1995. na kojoj je usvojena Pekinška deklaracija i Platforma za djelovanje za jačanje položaja žena u svijetu.

"Hrvatska ponovno potvrđuje svoju predanost ravnopravnosti spolova, osnaživanju žena i djevojčica te zaštiti njihovih prava diljem svijeta", priopćeno je na X-u. Grlić Radman se na marginama Opće skupštine UN-a sastao s kolegama iz Južne Amerike, Azije i Afrike, objavio je MVEP na X-u.

Grlić Radman i paragvajski ministar vanjskih poslova Rubén Ramírez Lezcano potpisali su Memorandum o razumijevanju o produbljivanju političkih konzultacija između Hrvatske i Paragvaja, a na sastanku su naglasili važnost suradnje Europske unije i Južne Amerike.

Hrvatski ministar i senegalski ministar za afričku integraciju i vanjske poslove Cheikh Niang potvrdili su "predanost jačanju političkog dijaloga između EU-a i Afrike" te poticanju partnerstva Hrvatske sa Senegalom. Na sastanku s maldivskim kolegom Abdullom Khaleelom zaključeno je da je potrebno "osnažiti bilateralne odnose i istražiti nove puteve suradnje".