Grlić Radman: Žene zauzimaju više od 50 posto rukovodećih položaja u MVEP-u

Šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman u srijedu je bio domaćin videokonferencije posvećene doprinosu žena miru i sigurnosti na kojoj je istaknuo da žene zauzimaju više od 50 posto rukovodećih položaja u MVEP-u

Te mjere predviđene su u Nacionalnom akcijskom planu provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 (2000) o ženama, miru i sigurnosti, te srodnih rezolucija, za razdoblje od 2019. do 2023. godine, dodaje se u priopćenju.

more kao most

Hrvatski ministar naveo je NATO savez, Europsku uniju i SAD kao "snažan oslonac i važne partnere u zajedničkim naporima u ostvarenju ravnopravnosti spolova".

Grlić Radman je istaknuo visoku zastupljenost žena u hrvatskoj diplomaciji, navodeći činjenicu da žene zauzimaju više od 50 posto rukovodećih položaja u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, priopćeno je.

Državni tajnik Ministarstva obrane Zdravko Jakop rekao je kako su ponosni jer žene u ministarstvu zauzimaju gotovo 40 posto rukovodećih mjesta.

"Sudjelovanje žena u oružanim snagama, na svim razinama i u svim ulogama, ključ je za uspješnost i daljnji razvoj i napredak", rekao je Jakop i upozorio da "još uvijek moramo raditi na uklanjanju svih prepreka koje eventualno sprečavaju žene da ostvare svoj puni potencijal u vojnoj karijeri".

Sudionicima konferencije Women’s Contribution to Peace and Security: Lessons Learned and Challenges Ahead uvodno su se obratile bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović i izvršna direktorica Georgetown instituta za Žene, mir i sigurnost Melanne Verveer.

Konferenciju je organiziralo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u suradnji s Ministarstvom obrane u okviru ovogodišnjeg hrvatskog predsjedanja Američko-jadranskom poveljom (A5).

Na konferenciji su aktivnosti i iskustva svojih država iznijeli i dužnosnici iz Sjedinjenih Država, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Albanije i Crne Gore.

Na stručnom panelu sudjelovali su međunarodni i nacionalni stručnjaci, među kojima posebna predstavnica glavnog tajnika NATO-a za Žene, mir i sigurnost Clare Hutchinson, zamjenica načelnika Glavnog stožera Nacionalne garde Minnesote, brigadna generalica Sandy Best te načelnica Uprave za planiranje Glavnog stožera OSRH, brigadna generalica Gordana Garašić.