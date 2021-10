Grlić i Radulović položili vijence kod bivšeg logora u Morinju: Ovo je veliki dan, ali ima tu još mjesta za procesuiranje

Ministri vanjskih poslova Hrvatske i Crne Gore Gordan Grlić Radman i Đorđe Radulović u subotu su u Morinju položili vijence i na simboličan način podsjetili da je prije trideset godina uspostavljen logor kroz koji je prošlo nekoliko stotina hrvatskih državljana, većinom iz Dubrovnika i dubrovačkog zaleđa

„Nakon trideset godina tek danas komemoriramo taj tužni dan kada je otvoren taj takozvani Centar za prihvat zarobljenika, koji je postao mučilište nevinih ljudi i civila. Prisustvo ministra vanjskih poslova Crne Gore Đorđa Radulovića potvrđuje tu želju da zajednički komemoriramo taj događaj, da položimo vijence, da zapalimo svijeće. Vi znate da su neki bili i osuđeni, uglavnom stražari, međutim do danas mi ne znamo tko su bili ti nalogodavci, tako da tu ima još mjesta za procesuiranje i drugih koji bi trebali kazneno odgovarati", rekao je Grlić Radman.

On je dodao da je u međuvremenu bazen u Kotoru nazvan po Zoranu Džimiju Gopčeviću koji je bio u to vrijeme zapovjednik straže. "Prosvjedovali smo protiv toga. Činjenica da je ovdje danas i ministar Radulović potvrđuje i dokazuje da je to ishitrena odluka kotorskih vlasti na koju vjerovatno nije mogla utjecati izvršna vlast".

"Ovo danas je upravo priznanje da se ovdje dogodio zločin. Zajednički danas odajemo počast svim žrtvama, ovo je veliki dan, prvi puta da su ovdje došli predstavnici hrvatske države i Crne Gore", kazao je za Hinu ministar Grlić Radman.