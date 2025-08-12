Crna Gora u vatrenom obruču: U pomoć stiže NATO, ali i kanader iz Hrvatske

Ne jenjava požar u Crnoj Gori. Požari koji su sinoć izbili na više lokacija u okolini Podgorice aktivni su i jutros, a najkritičnije je i dalje u Piperima u kojima je sinoć izbilo novo žarište u Drezgi i Cerovicama , javlja portal Vijesti.me. No, požar je sada pod kontrolom. Vatrogasci su se cijelu noć borili s vatrenim stihijama, a gašenje je otežavao jak vjetar za koji se predviđa da će puhati i danas.

'Što se tiče Podgorice, situacija je bila najkritičnija u Piperima , Kakrickoj gori i Smokovcu . Sve naše raspoložive snage iz čitavog sistema zaštite i spašavanja su bile preko čitave noći na terenu. Došli su nam na ispomoć i vatrogasci iz drugih opština, iz Tivta, Kotora, Herceg-Novog, Cetinja, Danilovgrada, Berana, Žabljaka, Pljevalja i Bijelog polja, rasporedili smo ih na svim tim lokacijama', rekao je istom izvoru Generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje, Miodrag Bešević istaknuvši da je, unatoč velikim razmjerima, vatra do danas ujutro donekle lokalizirana te da su zahvaćeni objekti u Kakritskoj gori spašeni.

Zbog jakog vjetra i visokih temperatura i izuzetno složene situacije na terenu, kako su kazali iz policije, kapaciteti Crne Gore nisu dovoljni za potpuno savladavanje požara te je u utorak ujutro aktiviran Mehanizam civilne zaštite Europske unije, piše RTCG. Bešević zato ističe da tijekom dana očekuju pomoć iz zraka - podršku MUP-a, vojske i helikoptera koji je stigao iz Srbije, a potvrđeno im je da će tijekom jutra i Hrvatska poslati u pomoć svoj kanader.

'Protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 s posadom iz 855. protupožarne eskadrile 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva upućen je danas, 12. kolovoza 2025. godine iz vojarne “Pukovnik Mirko Vukušić” u Zemuniku u Crnu Goru kako bi pružio pomoć u gašenju velikih požara koji su zahvatili Crnu Goru. Oružane snage Republike Hrvatske sa zračnim protupožarnim snagama od lipnja do listopada sudjeluju u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite (RescEU). U ovom modelu angažiranja hrvatskih protupožarnih snaga (brza intervencija), u pripravnosti se nalaze dva Canadaira CL-415 s posadama, koji u slučaju angažiranja polijeću iz hrvatskih zračnih luka na požarišta unutar kruga od 150 nautičkih milja (270 km) te se istoga dana vraćaju u Republiku Hrvatsku. Republika Hrvatska i ovom prilikom iskazuje spremnost na solidarnost i pomoć u kriznim situacijama. Također, tijekom popodneva očekuje se povratak Canadaira CL-415 iz Republike Albanije gdje je bio angažiran na gašenju velikih požara', priopćili su iz MORH-a o odluci koju je donio ministar obrane Ivan Anušić.