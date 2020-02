Gripa na vrhuncu, preko 700 oboljelih u bolnicama, najpogođeniji mladi

Sezona gripe u Sloveniji je blizu vrhunca, u bolnicama je trenutno preko 700 osoba, a ima i smrtnih sučajeva, iznijeli su u srijedu na konferenciji za novinare u Ljubljani slovenski infektolozi

Do sada je, navela je, zabilježeno i više smrtnih slučajeva. Od posljedica gripe umrlo je devet pacijenata i pet pacijenata s RSV-om. Kako su istakli slovenski infektolozi iz UKC-a, u prvom navalu gripe najprije su oboljevala djeca, ali je sada sve više odraslih s gripom i sličnim infekcijama. Među umrlima nije bilo djece.

Za razliku od djece kod kojih je pojava bolesti bila masovna, ali se odvija uglavnom bez komplikacija, kod starijih s kroničnim bolestima dolazi do pogoršanja stanja, npr. popuštanja rada srca, teškoća s funkcijom bubrega, zbog čega u bolnici ostaju duže, a češći su i smrtni slučajevi.

'Ocjenjujemo da je gripa na vrhuncu i da broj oboljelih više ne raste onako kao prijašnjih tjedana. Najpogođenija je skupina djece do 14 godina, ali i tinejdžeri od 15. do 18. godine', kazala je predstojnica klinike za infekcijske bolesti Tatjana Lejko Zupanc, dodavši da se ne sjeća da je do sada u sezoni gripe ona tako pogađala mlađu populaciju.

Slovenski infektolozi upozoravaju da je u zemlji i dalje problem preniske procijepljenosti protiv sezonske gripe, a po njihovim podacima od djece oboljele od virusne gripe koje imaju na odjelu nijedno nije bilo vakcinirano. Istaknuli su i problem premalog broja bolesničkih postelja u sezoni gripe te upozorili da se u Europi sezona gripe joj nikako nije završena, pa za cijepljenje još nije kasno.

Kako prenose slovenski mediji, gripa i druga virozna oboljenja u Sloveniji haraju već četiri tjedna, što se odražava i na velik izostanak djece i učenika u vrtićima i školama, a trenutno u nekim ljekarnama nedostaju i neki klasični lijekovi za gripu poput sirupa Daleron i Calopol.